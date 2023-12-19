Директор МОНИИАГ Петрухин был представлен к ордену «За заслуги перед отечеством»

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Директор МОНИИАГ представлен к высокой награде Указом Президента Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу указом Президента РФ № 919 медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени был награжден директор Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области Василий Петрухин.
Стоит отметить, что Василий Алексеевич Петрухин является доктором медицинских наук, профессором и заслуженным врачом Российской Федерации. Также с 2016 года возглавляет МОНИИАГ.
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«Ваш высокий профессионализм, глубокое понимание тонкостей Вашей специализации позволят и дальше эффективно решать наши общие задачи, поставленные перед здравоохранением Президентом и Правительством Российской Федерации», — подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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Мира Полтева