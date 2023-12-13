В Сергиево-Посадскую больницу впервые поступило оборудование для бесконтактного дробления камней

Фото: Минздрав МО
В Сергиево-Посадскую больницу доставили новый бесконтактный липтотриптер с рентген- и ультразвуковой визуализацией. Оборудование предназначено для безоперационного дробления камней в почках и мочевом пузыре. Это первое подобное оборудование в больнице, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар почти ежедневно поступают пациенты с почечной коликой. Причиной могут быть мочекаменная болезнь и отхождение камней. Это довольно болезненное состояние.
Он добавил, что стоимость аппарата составляет 45 млн рублей. Он уже начал работу в операционном блоке стационара.
Как отметили в министерстве, оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
Читайте также:
Видновские врачи вытащили из дыхательных путей ребёнка бусину
В Люберцах врачи спасли мужчину, которого переехал грузовик
Подмосковные хирурги избавили школьника от шестого пальца на ноге
«Ранее в таких ситуациях мы проводили лекарственную терапию или контактную литотрипсию, когда специальный проводник пропускают через уретру и воздействуют непосредственно на камень. Теперь появилась возможность дробить камни с помощью ультразвука бесконтактным путём, без проникновения в мягкие ткани и без травматизации», – рассказал главврач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев.
Как отметили в министерстве, оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
Читайте также:
Видновские врачи вытащили из дыхательных путей ребёнка бусину
В Люберцах врачи спасли мужчину, которого переехал грузовик
Подмосковные хирурги избавили школьника от шестого пальца на ноге
Лора Луганская