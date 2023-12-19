В Подмосковье подвели итоги профессиональной премии для медработников

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подмосковье определили победителей профессиональной премии для медработников. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Победителей выбирали в трёх номинациях: «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат».
Стоит отметить, что самое большое количество победителей премии оказалось в Московской областной станции скорой медицинской помощи, Пушкинской больнице им. проф. Розанова В.Н., Ногинской и Истринской больницах.
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«По итогам конкурсных испытаний победителями стали 150 человек, из них 100 врачей, 30 фельдшеров и 20 медсестер и медбратьев. <…> Победители получат единовременную денежную выплату в размере от 120 тыс. рублей до 180 тыс. рублей. Всего в конкурсных испытаниях приняли участие около 300 человек», - отметила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева