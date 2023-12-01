Дубненские врачи спасли женщину в критическом состоянии после ДТП

Фото: Минздрав МО
Врачи Дубненской больницы спасли пациентку с многочисленными переломами после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
61-летняя женщина была доставлена в реанимацию в критическом состоянии. Врачи оперативно стабилизировали её состояние, провели диагностические исследования и выявили многочисленные повреждения внутренних органов, травму грудной клетки, ушиб лёгкого, перелом плеча, повреждения костей голени, таза, позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму.
Несколько недель пациентка находилась в тяжелейшем состоянии, её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Интенсивная терапия помогла предотвратить угрозу жизни.
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Несколько недель пациентка находилась в тяжелейшем состоянии, её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Интенсивная терапия помогла предотвратить угрозу жизни.
«По мере стабилизации состояния женщины травматологи провели две операции – при помощи штифтов малоинвазивным методом восстановили плечо и голень. Далее хирурги извлекли жидкость из пространства между внутренней поверхностью грудной стенки и наружной поверхностью лёгкого для восстановления дыхания», – рассказал главврач больницы Игорь Давронов.Всего пациентка провела в больнице почти три месяца. Теперь, несмотря на пожилой возраст и серьёзные травмы, она вновь может самостоятельно передвигаться. Сейчас женщина выписана домой. Ей предстоит курс реабилитации.
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Лора Луганская