«Тридцать видов вреда»: Врачи рассказали, какие блюда вызывают опасные заболевания

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Ученые из США, Франции, Ирландии и Австралии провели исследование, в котором выяснили, что употребление ультраобработанных продуктов, таких как снеки, газировка и выпечка, связано с повышенным риском развития 32 болезней, включая рак. Об этом пишет BMJ.
Такая пища содержит много красителей, эмульгаторов и других добавок, а также много жиров и соли. Разумеется, такие продукты содержат мало клетчатки и витаминов.
Исследователи проверили показатели здоровья практически у десяти миллионов пациентов за последние три года. Оказалось, что потребление ультраобработанной пищи связано с увеличением риска разных заболеваний.
От такой еды развиваются сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа, ожирение, тревога и психические отклонения и множество других болезней.
Ранее врач назвала категории людей, которым противопоказано интервальное голодание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Исследователи проверили показатели здоровья практически у десяти миллионов пациентов за последние три года. Оказалось, что потребление ультраобработанной пищи связано с увеличением риска разных заболеваний.
Ранее врач назвала категории людей, которым противопоказано интервальное голодание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак