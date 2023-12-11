Эксперт рассказалао женской эякуляции и способах ее достижения

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Женская эякуляция, или в народе сквирт, является достаточно редким явлением, которые случается не у всех женщин и не при каждом оргазме. Про особенности сквирта и и методе его достижения рассказала эксперт по сексу Кеннет Плей, пишет Men's Health.
Она подытожила, что некоторые женщины никогда не испытывают сквирта во время оргазма. Она напомнила, что мужчинам не стоит воспринимать женскую эякуляцию как образец сексуальности и, тем более, не стоит настаивать на его достижении.
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