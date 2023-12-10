Терапевт Лаврищев призвал не использовать противовирусные средства при простуде

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Терапевт Александр Лаврищев назвал самые частые ошибки при лечении простуды. Об этом пишет РИА Новости.
По словам врача, заболевания дыхательных путей не связаны с переохлаждением организма. Их вызывают вирусная или смешанная с бактериальной инфекции.
Лаврищев заявил, что эффективным способом профилактики заболеваний является вакцинация от гриппа и COVID-19. Он отметил, что прививки уменьшают вероятность заболевания, не снижая при этом иммунитет.
Доктор также указал на отсутствие универсальных лекарственных средств против ОРВИ. При этом специфические лекарства от коронавируса или гриппа не действуют на другие вирусы, поэтому их следует принимать только после положительного экспресс-теста и заключения врача.
Кроме того, терапевт призвал отказаться от приёма антибиотиков для профилактики и без показаний. Специалист также посоветовал не терпеть высокую температуру и сбивать жар при плохом самочувствии.
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Лаврищев заявил, что эффективным способом профилактики заболеваний является вакцинация от гриппа и COVID-19. Он отметил, что прививки уменьшают вероятность заболевания, не снижая при этом иммунитет.
Кроме того, терапевт призвал отказаться от приёма антибиотиков для профилактики и без показаний. Специалист также посоветовал не терпеть высокую температуру и сбивать жар при плохом самочувствии.
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Диана Аванесян