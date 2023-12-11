Кардиолог Кореневич: Избыток сахара приводит к закупорке сосудов

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Врач-кардиолог Анна Кореневич предупредила, что избыточное употребление сахара может спровоцировать закупорку сосудов. Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.
По словам специалиста, переизбыток сахара является одной из причин атеросклероза. Так, рацион, наполненный сдобными изделиями, продуктами с высоким гликемическим индексом, кашами и белым рисом может стать причиной ожирения и забивания сосудов.
Кореневич добавила, что пользу сосудам принесут отказ от алкоголя, курения и физическая активность.
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Кореневич добавила, что пользу сосудам принесут отказ от алкоголя, курения и физическая активность.
«Атеросклероз напрямую связан не с употреблением жиров, а с употреблением углеводов», — пояснила доктор.
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Диана Аванесян