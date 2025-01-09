Электростальские хирурги спасли женщину с уникальным перекрутом кишечника

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Электростальской больницы спасли жизнь пациентки, у которой часть кишечника перекрутилась вокруг своей оси на 720 градусов. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой экстренно поступила 55-летняя женщина с жалобами на резкую боль в животе, которая началась несколько дней назад. Обследование органов малого таза выявило у неё новообразование за маткой. Было решено сделать срочную операцию. Во время неё хирурги столкнулись с крайне редким диагнозом – аксиальным перекрутом дивертикула Меккеля.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Гистология показала доброкачественный характер образования. После длительного восстановления в стационаре женщину выписали на амбулаторное лечение. Сейчас она вернулась к обычной жизни.
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«Этот дивертикул представляет собой локальное мешковидное выпячивание кишки с содержимым. Его перекрут встречается весьма редко, что делает наш случай уникальным. К тому же он располагался в малом тазу между маткой и придатками, что добавляет ситуации аномальности. Размер образования составлял 15 см, а его тёмно-багровый цвет и перекрут вокруг своей оси на 720 градусов подтверждали редкость клинического случая. Дивертикул удалось удалить без раскручивания», – рассказал заведующий гинекологическим отделением больницы Игорь Ликий.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Гистология показала доброкачественный характер образования. После длительного восстановления в стационаре женщину выписали на амбулаторное лечение. Сейчас она вернулась к обычной жизни.
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Лора Луганская