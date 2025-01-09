28 тыс. доноров Московской области получат увеличенную ежегодную выплату

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
28 тыс. подмосковных доноров крови получат ежегодную выплату в увеличенном размере, сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева. В наступившем году выплату награждённым знаком «Почётный донор СССР» или «Почётный донор России» проиндексировали ежегодную выплату на 4,5%.
«Почётные доноры получат увеличенную ежегодную выплату – 18 тыс. рублей. В нашем регионе почти 28 тыс. жителей носят это почётное звание и получают меры поддержки. За 2024 год наш областной центр крови заготовил свыше 70 тонн крови и её компонентов», – рассказала Болатаева.Как напомнили в Минсоцразвития Подмосковья, доноры региона также имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья. Помимо этого, предусмотрена компенсация за коммунальные услуги и ежемесячная выплата донорам-пенсионерам и предпенсионерам. В текущем году на меры социальной поддержки доноров выделено более 600 млн рублей.
Кроме финансовой поддержки, почётные доноры могут рассчитывать на различные привилегии. Например, чтобы восстановить силы после сдачи крови, донор может получить обед за счёт учреждения или компенсацию обеда в размере не менее 5% от прожиточного минимума в регионе.
Донор освобождается от работы в день сдачи крови и имеет право на дополнительный день отдыха. Для почётных доноров работодатель обязан предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года.
Для получения статуса почётного донора нужно сдать кровь 40 раз, плазму – 60 раз. Можно также сочетать количество сдачи обоих компонентов.
В Московской области работает онлайн-платформа для доноров, на которой можно найти всю подробную информацию.
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Лора Луганская