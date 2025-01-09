Подмосковный врач Муценко рассказала, как начать работу в новом году без стресса

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Начиная работу в новом году после длительных праздников, следует уделить внимание правильному питанию. Об этом заявила заведующая Детской поликлиники №3 Московского областного центра охраны материнства и детства, врач-педиатр Ольга Муценко.
«Очень важен режим питания. После праздничных застолий стоит перейти на лёгкую, сбалансированную пищу, богатую витаминами и минералами. Это улучшит самочувствие и придаст энергии», – отметила специалист, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.Врач также советует постепенно увеличивать физическую активность. Прогулки на свежем воздухе, зарядка или йога помогут вернуть тонус и поднять настроение. Нельзя забывать и о психологической подготовке.
«Составьте список задач на первые рабочие дни, чтобы избежать стресса. Настройтесь на позитивный лад, вспомните свои достижения и цели. Обсудите с коллегами планы, поделитесь впечатлениями о праздниках. Это укрепит командный дух и облегчит адаптацию», – добавила Муценко.Она также рекомендовала не бояться делегировать задачи в случае ощущения перегрузки. Плавное возвращение к рабочему ритму – залог успешного старта в Новом году, заключила специалист.
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