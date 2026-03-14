Елена Малышева назвала ключевой анализ для долголетия

Врач Малышева призвала россиян сдавать анализ на креатинин, чтобы долго жить
Телеведущая Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале анализ, который нужно сдать, чтобы прожить долго.



Малышева сообщила, что с 1985 по 2020 год проводилось исследование, в ходе которого удалось определить, какие анализы находились в пределах нормы у людей, доживших до 100 лет. На основе этого исследования был составлен список маркеров, способствующих долголетию. По словам врача, к ним относится исследование, которое оценивает состояние почек — анализ на креатинин.

Гандельман объяснил, что повышенный уровень креатинина в крови указывает на нарушение работы почек. Это значит, что почки не справляются с очисткой крови от токсинов.

Екатерина Коршунова

