Названы главные причины отеков по утрам
Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова рассказала россиянам о главным причинах отеков по утрам, которые не вызваны проблемами со здоровьем. Об этом пишет «Лента.ру».
Диетолог назвала основной причиной отёков, не связанных с заболеваниями, избыточное потребление соли. Она отметила, что соль присутствует не только в солёных и консервированных продуктах, но и в фастфуде, колбасных изделиях, соусах и выпечке. Когда человек потребляет слишком много соли, почки не могут справиться с её выведением, что приводит к задержке жидкости в тканях, особенно на лице, веках и ногах, пояснила Джутова.
Кроме того, отёки могут быть вызваны употреблением алкоголя, который обезвоживает организм и перегружает почки. Врач также упомянула, что недостаток белка в рационе или употребление молочных продуктов при их непереносимости могут способствовать этой проблеме.
