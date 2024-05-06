Эпидемиолог Лищук рассказала, как укус клеща влияет на организм человека

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Как влияет укус клеща на человеческий организм и как обезопасить себя рассказал врач-эпидемиолог МОЦОМДа Николай Лищук. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С наступлением тепла в больницы региона обратилось порядка 100 человек с укусами клещей, среди которых 277 детей.
Стоит отметить, что специалист рекомендует привиться вакциной против клещевого энцефалита во избежании заболевания в случае укуса.
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«Укус клеща может передать человеку 4 основные заболевания: энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз и токсоплазмоз. Причем инфицирование происходит не только при укусе, но и при раздавливании клеща. Эндемичные районы по клещевому энцефалиту являются Талдомский и Дмитровский районы. Все остальные - по всей Московской области. Посетителям парков и лесопарков рекомендуется гулять по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами, а также надежно закрывать тело одеждой. В случае укуса клеща нужно немедленно обратиться к врачу», — поделился врач-эпидемиолог Николай Лищук.
Стоит отметить, что специалист рекомендует привиться вакциной против клещевого энцефалита во избежании заболевания в случае укуса.
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Мира Полтева