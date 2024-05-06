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Эпидемиолог Лищук рассказала, как укус клеща влияет на организм человека

06 мая 2024, 17:14
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

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Как влияет укус клеща на человеческий организм и как обезопасить себя рассказал врач-эпидемиолог МОЦОМДа Николай Лищук. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С наступлением тепла в больницы региона обратилось порядка 100 человек с укусами клещей, среди которых 277 детей.

«Укус клеща может передать человеку 4 основные заболевания: энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), эрлихиоз и токсоплазмоз. Причем инфицирование происходит не только при укусе, но и при раздавливании клеща. Эндемичные районы по клещевому энцефалиту являются Талдомский и Дмитровский районы. Все остальные - по всей Московской области. Посетителям парков и лесопарков рекомендуется гулять по специально выделенным пешеходным зонам и обрабатывать открытые участки тела и одежду репеллентами, а также надежно закрывать тело одеждой. В случае укуса клеща нужно немедленно обратиться к врачу», — поделился врач-эпидемиолог Николай Лищук.



Стоит отметить, что специалист рекомендует привиться вакциной против клещевого энцефалита во избежании заболевания в случае укуса.

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Подмосковные больницы с начала года получили восемь передвижных рентген-аппаратов С-дуга
06 мая 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Восемь аппаратов типа С-дуга поступили в медицинские организации Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Такое рентген-оборудование применяют во время операций. Оно позволяет проводить манипуляции под рентген-контролем и получать изображение в режиме реального времени.
«Оснащение больниц современной медтехникой позволят на более высоком уровне оказывать медицинскую помощь. В этом году мы закупаем 21 рентген-аппарат типа С-дуга для наших стационаров. Из них восемь уже поступили в распоряжение врачей и используются в работе», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как уточнили в ведомстве, новые рентгеновские аппараты поступили в Мытищинскую, Ногинскую, Пушкинскую, Павлово-Посадскую, Электростальскую, Королёвскую, Пушкинскую и Долгопрудненскую больницы.
«Передвижной цифровой рентген-аппарат С-дуга помогает нашим врачам проводить сложные операции. Благодаря мобильности аппарата мы получаем снимок под нужным углом в режиме реального времени. Особенно это важно, когда пациент поступает в тяжёлом состоянии, без сознания. Мы прибегаем к помощи С-дуги при таких травматологических и ортопедических хирургических операциях, а также в детской хирургии и нейрохирургии», – пояснила главврач Мытищинской больницы Ольга Мисюкевич.
Она добавила, что преимущество такой хирургии – низкая травматичность, и сокращение времени реабилитационного периода пациента. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по национальному проекту «Здравоохранение».

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Эпидемиолог Лищук рассказала, как укус клеща влияет на организм человека

Долгопрудненские врачи спасли неудачно упавшего с лестницы пациента

В Серебряных Прудах пройдет неделя сохранения здоровья лёгких
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#московская область
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Долгопрудненские врачи спасли неудачно упавшего с лестницы пациента
06 мая 2024, 12:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Долгопрудненской больницы спасли пациента, который упал с лестницы и едва не сломал шею. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в приёмное отделение 62-летнего мужчину в тяжёлом состоянии. После неудачного падения с лестницы у пострадавшего наблюдались головокружение, замедленные психические реакции, дезориентация и онемение рук. Он плохо видел и слышал, не мог повернуть и наклонить голову.

Обследование выявило у пациента смещение шейных позвонков. Это грозило ещё большим сдавлением прилегающих нервных корешков. Пациента начали готовить к операции.
«Интубация больного с повреждением шейного отдела позвоночника требует высокой квалификации медицинского персонала. Работа была выполнена отлично. Это позволило нейрохирургам поставить на место смещённые позвонки. Далее их с двух сторон закрепили с помощью специальных винтов», – рассказал врач-нейрохирург Долгопрудненской больницы Станислав Киселёв.
После операции шею пациента зафиксировали специальным воротником. К нему вернулась двигательная активность. Мужчина ходит, не испытывает боли и уже готовится к выписке. После этого ему потребуется реабилитация.

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В Серебряных Прудах пройдет неделя сохранения здоровья легких
06 мая 2024, 12:26

Фото: istockphoto / mi-viri

В Серебряных Прудах проведут неделю сохранения здоровья легких во Всемирный день борьбы с астмой. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Самыми распространенными факторами, которые ухудшают работу легких являются курение и избыточны вес.

«К факторам мешающие работе легких относят невнимание к своему здоровью: не вылеченные вовремя или вылеченные неправильно простуды и бронхиты приводят к тому, что инфекция перемещается в легкие. Также городская пыль и выхлопные газы автомобилей загрязняют легкие и не дают им полноценно работать», — отметили в пресс- службе.

Стоит отметить, жителям округа расскажут как правильно поддерживать здоровье легких и как избегать негативные факторы.

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В Балашихе врачи удалили 74-летней женщине опухоль весом 17 кг
06 мая 2024, 10:22

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области

В Балашихе онкохирурги удалили пациентке 17-килограммовую опухоль размером с фитбол. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
Женщину привезли в тяжелом состоянии ​с огромной опухолью, исходящей из малого таза.

«Опухоль сдавливала все органы брюшной полости, препятствуя их нормальной работе. У женщины начинали отказывать почки. В связи с этим мы приняли решение об экстренной операции. Выяснилось также, что из-за опухоли произошел перекрут матки на 720 градусов, что выявило выраженные изменения в самом органе. В результате мы удалили матку с придатками и опухоль. Её вес составил 17,5 кг, а размер – 65 см. К концу операции функция почек начала восстанавливаться», — поделился завотделением онкогинекологии Алексей Дзасохов.

Стоит отметить, что ​на сегодняшний день женщина продолжает проходить лечение для дальнейшего выздоровления.

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Врач-эндокринолог Павлова перечислила простые упражнения от запора
04 мая 2024, 09:05

Фото: istockphoto/nensuria

Проблемы с пищеварением и перистальтикой можно решать не только с помощью медикаментов. Врач-эндокринолог Зухра Павлова перечислила простые физические упражнения, способные помочь справиться с запорами.
Она призвала прежде всего обратить внимание на бег и лёгкое кардио, передаёт издание «Лента.ру». По словам специалиста, интенсивные беговые упражнения буквально выталкивают содержимое кишечника и стимулируют его сокращения.

Также эндокринолог рекомендовала уделить внимание планкам и скручиванию корпуса, так как мышцы живота играют решающую роль в моторике желудочно-кишечного тракта. Их напряжение и сокращение увеличивают давление во всей брюшной полости, указала врач. Чем сильнее мышцы пресса, тем лучше их сокращения будут способствовать пищеварению, заключила Зухра Павлова.

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#специалисты
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В Московский областной центр охраны материнства и детства поступили современные кювезы
03 мая 2024, 22:36

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства поступили кювезы для новорождённых. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Кювезы установят в отделение реанимации и интенсивной терапии новорождённых, а также в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей.

Кювез – это прозрачный аппарат с автоматической подачей кислорода, поддержанием оптимальных температуры и влажности. Туда помещают недоношенного или заболевшего новорожденного. Организм младенца, который находится в инкубаторе для новорождённых, может не отвлекаться на привыкание к внешним условиям, а тратить силы на восстановление.
«Измерение температуры окружающей среды, тела, воздуха и другие параметры кювез производит сам. В случае отклонения аппарат оповещает медперсонал сигналом тревоги. Сейчас используют два типа инкубаторов для новорождённых – стационарный и транспортный с собственными источниками энергии, автономным режимом работы, аппаратурой для инфузионной терапии, воздушной смесью, искусственной и вспомогательной вентиляцией лёгких», – рассказала заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорождённых, врач-неонатолог Мария Попова.
Как отметили в министерстве, аппараты поступили в Московский областной центр охраны материнства и детства в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья на 2023-2027 годы».

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Воробьёв осмотрел Дмитровский филиал областного медицинского колледжа после капремонта
03 мая 2024, 19:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил после капремонта работу Дмитровского филиала областного медицинского колледжа. Ремонт сделали в прошлом году, причём впервые почти за 60 лет. Летом 2023-го глава региона проинспектировал ход работы, а теперь пообщался со студентами и педагогами, осмотрел кабинеты.
«Мы в Подмосковье модернизируем колледжи, приводим их к современному стандарту. Но за содержание отвечают наши педагоги. Спасибо вам за работу», – поблагодарил губернатор преподавателей.
Обратился он и к студентам.
«В Московской области очень хорошие медколледжи. В этом филиале учатся больше 400 человек. Полученных здесь знаний достаточно, чтобы быть востребованными во всех клиниках. Вы здесь получаете реальные навыки, качественное образование. Тому, чему вы хотите научиться, вас научат», – отметил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ходе капремонта здание полностью перестроили: заменили фасад, обновили кровлю, инженерные коммуникации, сделали перепланировку помещений, добавили новые аудитории, что позволит в этом году увеличить число принятых на обучение абитуриентов до 220. Рабочие благоустроили территорию, оборудовали спортивную площадку и зону отдыха.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Кроме того, в колледже установили современное оборудование, чтобы студенты учились применять свои знания на практике. Это тренажёры для отработки внутримышечных и внутривенных инъекций, навыков ухода за пациентами, реанимации. Также на занятиях используют интерактивную программу «МедМан», объединяющую 138 образовательных кейсов. Смоделировать различные медицинские манипуляции можно с помощью 3D-графики, видео и геймификации.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я на втором курсе акушерского дела. Мне очень интересно изучать всё, что связано с детьми. После капремонта появилось намного больше возможностей для обучения – много манекенов, новые пеленальные столики. После окончания колледжа планирую пойти работать в роддом. Мне очень нравится эта профессия, но я также планирую получить высшее образование по той же специальности», – поделился планами Максим Данилов.
В прошлом году выпускниками учебного заведения стали 83 специалиста. 69 из них устроились на работу в подмосковные медучреждения. В этом году ожидаемый выпуск – 145 человек, в том числе 109 бюджетников. Почти все ребята планируют остаться в регионе.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас в филиале Дмитровского медколледжа сестринскому, акушерскому и лечебному делу обучаются 429 студентов, 366 из них – за счёт областного бюджета.
«Дмитровский филиал готовит специалистов среднего звена по трём направлениям: сестринское, лечебное и акушерское дело. Обучаются студенты как после девятого, так и после 11-го класса. Это ребята из Дмитрова и всех близлежащих округов. Практику они могут проходить по месту жительства в наших областных учреждениях. Здесь полностью обновлены оргтехника, мебель, оборудование, закуплены новые мультимедийные программы. Это не только новое здание, но и новые условия учёбы», – рассказал директор Московского областного медицинского колледжа №1 Саркис Бабаян.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Преподаватель медколледжа Галина Ивановна рассказала, что раньше ей приходилось ездить на работу из Москвы. Но недавно вместе с семьёй она перебралась в Дмитровский городской округ.
«У нас замечательный коллектив. Я раньше жила в Москве, ездила оттуда, но наконец-то здесь осела. Мне очень нравится. Мы нашли дом в деревне. Сейчас езжу в столицу только по необходимости», – поделилась Галина Ивановна.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

После капремонта медики из разных округов Подмосковья могут проходить на базе колледжа курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Раньше для этого приходилось ездить в Раменское или Москву. В этом году обучение уже прошли 125 специалистов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ходе общения ребята пожаловались губернатору, что автобус маршрута №2 от вокзала до колледжа ходит редко, и студентам с преподавателями сложно добираться на учёбу и работу.

Губернатор пообещал, что вопрос будет решён в ближайшее время.

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#дмитровский городской округ
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Россиянам назвали пять способов стать долгожителем
Врач Сухомлинова заявила о важности активности и самодисциплины для долголетия
03 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/PeopleImages

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С. М. Рысса ФГБОУ СЗГМУ им. И. И. Мечникова Ирина Сухомлинова заявила, что долголетию способствуют социальная и физическая активность, самодисциплина, а также полноценное питание, динамическое наблюдение гериатром, лояльность назначениям медиков.
«В зависимости от возраста, степени компенсации заболеваний и сложных жизненных ситуаций в помощи и поддержке могут нуждаться не только пациенты, но и их родственники. Скоординировать все составляющие, иногда помочь родственникам понять и реализовать недостающие факторы долголетия любимого человека – задача гериатрической службы», — добавила в беседе с «Петербургским дневником» Сухомлинова.

Она отметила, что эта работа выполняется при содействии служб социальной помощи населению и психологического сопровождения.

Ранее замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов относил к наиболее важным факторам, влияющим на продолжительность жизни, физические и умственные нагрузки, а также умение находить счастье в повседневной жизни.

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#пожилые люди
#здоровье
#врач
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#рекомендации
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Озвучены симптомы, при которых нужно срочно провериться на диабет
Врач Чиркова рекомендовала при утомляемости и жажде провериться на диабет
03 мая 2024, 18:48

Фото: iStock/MediaRec

Терапевт Ольга Чиркова перечислила симптомы, при которых нужно как можно скорее провериться на диабет.
К ним врач отнесла повышенную утомляемость, жажду, учащённое мочеиспускание, беспричинную слабость, усиленный аппетит и большую чувствительность кожи.

«Могут беспокоить жажда, частое и обильное мочеиспускание, беспричинная слабость и быстрая утомляемость, усиленный аппетит, чувствительная кожа, плохо заживающие ранки. Не усвоенная глюкоза поражает стенки сосудов и вызывает патологию капилляров, нервных окончаний, что, в свою очередь, приводит к поражению конечностей, почек и сетчатки глаза», — отметила в беседе с NEWS.ru Чиркова.

Ранее врач диетолог, гастроэнтеролог Яна Картаева объяснила, что жир на животе может указывать на шесть групп заболеваний, среди которых сахарный диабет и онкология.

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