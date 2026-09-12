Эпидемиолог назвал инфекции, от которых не защитит мытье рук

12 сентября 2026, 18:01

Эпидемиолог Фаворов: мытье рук не защитит от основных кишечных инфекций

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Мытьё рук принято считать одним из главных способов профилактики инфекционных заболеваний. Однако эпидемиолог Михаил Фаворов, проанализировав данные ряда исследований, утверждает: в случае с кишечными инфекциями этот метод оказывается абсолютно неэффективным, пишет «МК».





Фаворов сопоставил результаты опроса о гигиене рук 2015 года со статистикой лабораторно подтверждённых случаев сальмонеллёза и кампилобактериоза за 2014 год — то есть практически за тот же период. По итогам анализа медик заявил, что при всех нюансах основной вывод сводится к следующему: в современной Европе основная зарегистрированная заболеваемость кишечными инфекциями определяется пищевой передачей, тогда как вклад контактно-бытового пути — через грязные руки — на уровне национальной статистики практически неразличим.



По его словам, корреляция между заявленной привычкой мыть руки после туалета и заболеваемостью составила 0,18 для сальмонеллёза и 0,05 для кампилобактериоза, то есть в обоих случаях связь практически отсутствует. Он сделал вывод, что мытьё рук не является определяющим фактором передачи основных кишечных инфекций.





«Да, руки мыть надо, но этот механизм передачи работал в поколении наших бабушек! Теперь это не так. Профилактика на индивидуальном уровне больше не спасает, потому что контаминация идёт на промышленном уровне», — сказал Фаворов.