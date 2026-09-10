Эпидемиолог назвала приводящую к раку ошибку при употреблении чая и кофе

10 сентября 2026, 09:51

Эпидемиолог Папье: Горячий чай и кофе могут повысить риск рака пищевода

Фото: iStock/iWichy

Употребление слишком горячего чая или кофе может повысить риск рака пищевода. Об этом заявила эпидемиолог Керен Папье, передает Daily Mirror.