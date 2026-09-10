Эпидемиолог назвала приводящую к раку ошибку при употреблении чая и кофе
Употребление слишком горячего чая или кофе может повысить риск рака пищевода. Об этом заявила эпидемиолог Керен Папье, передает Daily Mirror.
Врач сообщила, что к такому заключению специалисты пришли после анализа данных 980 тысяч пациентов. Исследование выявило, что те, кто пил горячие напитки, заболевали раком пищевода примерно в 1,7 раза чаще, чем те, кто выбирал теплые. Для любителей чрезвычайно горячего чая и кофе риск увеличивался почти втрое.
По словам Папье, это может быть связано с тем, что высокая температура повреждает клетки, выстилающие пищевод, увеличивая вероятность их мутации. Она отметила, что люди могут снизить риск, позволяя чаю немного остыть перед тем, как сделать глоток. Важные меры профилактики, согласно мнению специалиста, включают отказ от курения и уменьшение потребления алкоголя.
Папье также упомянула, что более ранние исследования показали значительное повышение вероятности развития рака при употреблении более шести горячих напитков в день. Теперь планируется работа для определения точной температуры, которая может приводить к повреждениям, добавила она.
Читайте также: