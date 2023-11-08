«Еще 5 минуточек»: Привычку ставить несколько будильников назвали опасной

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Профессор психиатрии отделения сна и хронобиологии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета Матиас Баснер рассказал, в чем заключается опасность пробуждения от нескольких будильников. Об этом пишет HuffPost.
Эксперт рассказал, что установка будильников через определенный промежуток времени негативно влияет на качество сна. Он объяснил, что для восстановления организма важна непрерывность сна.
Баснер порекомендовал ставить один будильник, чтобы проснуться, так как из-за повторного пробуждения человек может себя чувствовать уставшим и это состоянии может сохраняться весь день. Он объяснил, что это происходит из-за прерывания быстрой фазы сна, в которую мозг погружается перед пробуждением.
«Те полчаса, которые вы дремлете после первого сигнала будильника, принесут меньше пользы, чем если бы вы спали, не просыпаясь», — заявил профессор.
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