Врач Белкорей рассказала, как предупредить сердечную недостаточность

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«Бегать можно трусцой и только по рекомендации врача. Основные кардионагрузки – это ходьба в умеренном темпе, велосипед и плавание. Также надо принимать лекарственные препараты, которые уменьшают частоту сердечных сокращений и предотвращают прогрессирование сердечной недостаточности», — отметила в беседе с «Москвой 24» Белкорей.
Ранее артист Александр Панайотов поделился секретом похудения. Немаловажную роль в потере веса сыграл рацион.
«Я сижу только на воде и на рыбе. Каждый день ем сибас и лосось. Лишь иногда добавляя обезжиренный йогурт в качестве белка и отруби», – рассказал в беседе с utro.ru Панайотов.
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