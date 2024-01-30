Флеболог Якушкин рассказал, как полностью избавиться от варикоза

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Терапевт Елена Малышева и флеболог Сергей Якушкин в эфире программы «Жить здорово!» рассказали, что варикоз нельзя полностью вылечить только с помощью препаратов.
«Таблетки варикоз не вылечат», — заверил флеболог.Он пояснил, что больные вены необходимо удалять. По словам Якушкина, если не делать операцию, болезнь может дальше развиваться. Флеболог отметил, варикоз может провоцировать тромбофлебит
«Тромб образовался, он может полететь вверх, поскольку к верху вены расширяются, и залететь в легкие, тогда у вас будет тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии сгустком крови, которая может привести к летальному исходу — прим. ред.)», — подытожила Малышева.Ранее диетолог рассказала, как здоровый сон влияет на похудение. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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