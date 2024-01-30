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Флеболог Якушкин рассказал, как полностью избавиться от варикоза

Флеболог Сергей Якушкин заявил, что варикоз нельзя вылечить при помощи лекарств
30 января 2024, 15:08
Фото: istock / Albina Gavrilovic

Фото: istock / Albina Gavrilovic

Терапевт Елена Малышева и флеболог Сергей Якушкин в эфире программы «Жить здорово!» рассказали, что варикоз нельзя полностью вылечить только с помощью препаратов.

«Таблетки варикоз не вылечат», — заверил флеболог.
Он пояснил, что больные вены необходимо удалять. По словам Якушкина, если не делать операцию, болезнь может дальше развиваться. Флеболог отметил, варикоз может провоцировать тромбофлебит

и трофические язвы.



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«Тромб образовался, он может полететь вверх, поскольку к верху вены расширяются, и залететь в легкие, тогда у вас будет тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии сгустком крови, которая может привести к летальному исходу — прим. ред.)», — подытожила Малышева.
Ранее диетолог рассказала, как здоровый сон влияет на похудение. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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Чат-ботом, принимающим жалобы перед записью к врачу, воспользовались 20 тыс жителей Подмосковья
30 января 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области жалобы пациента на самочувствие перед записью к врачу начал собирать чат-бот. Сервисом уже воспользовались более 20 тыс пациентов, рассказала первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.
Сервис доступен при записи к врачу по 12 специальностям. Это хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другие. С помощью искусственного интеллекта чат-бот анализирует полученную информацию и предлагает записаться к нужному специалисту.
«Мы запустили сбор и аналитику жалоб на самочувствие у пациентов при записи на приём через чат-бот. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приёме врач видит симптомы. Это позволяет ему быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались более 20 тыс человек», – отметила Стригункова.
Сначала искусственный интеллект проведёт опрос и выяснит жалобы. Это может быть температура, головная боль, слабость. При необходимости система задаст уточняющие вопросы. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Заполнение анкеты займет 2,5 минуты.

Оформить запись может в чат-боте в Telegram.

Стригункова добавила, что в Подмосковье продолжают внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения. Нейросеть уже помогает расшифровывать рентгеновские снимки, преобразует голос врача в текст и записывает результаты УЗИ-исследований в электронную медицинскую карту пациента.

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Диетолог рассказала, как здоровый сон влияет на похудение
Диетолог Янг: привычка высыпаться помогает снизить индекс массы тела
30 января 2024, 13:33

Фото: istock / vadimguzhva

Врач-диетолог Лиза Янг назвала качественный сон самым эффективным способом похудеть и оздоровить организм. Советы по похудению публикует журнал Eat This, Not That!.

Янг отметила, что у людей с нормальным индексом массы тела заболевания сердца, высокое давление и диабет развиваются реже, чем у тех, у кого этот индекс повышен.

Она уточнила, что точную индивидуальную норму может определить только врач. По словам Янг, если показатель ИМТ приближается к 30, это говорит о лишнем весе.

Чтобы этот показатель снизить, диетолог рекомендует заниматься спортом, сбалансировано питаться и пить много воды. Врач призвала избегать чипсы, мясные деликатесы, сухие завтраки и другие блюда быстрого приготовления.

Помимо этого, постепенно снизить индекс массы тела может здоровый сон. Янг утверждает, что при постоянном недосыпе человек начинает больше есть и меньше двигаться, что чревато набором веса. Диетолог подытожила, что полноценный сон влияет не только на самочувствие, но и на обмен веществ

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Диетолог Стародубцева назвала мешающие похудеть продукты
Врач Стародубцева рассказала, что мучное и картофель мешают похудению
30 января 2024, 13:21

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Врач-диетолог Лилия Стародубцева назвала продукты, которые мешают похудеть. По мнению специалиста, для эффективной борьбы с лишним весом следует исключить из рациона мучное и картофель.
В разговоре с РИАМО диетолог и нутрициолог отметила, что перед тем, как начинать борьбу с лишними килограммами, важно определить причину их появления. Это может быть связано как с непониманием принципов здорового питания, так и с проблемами со здоровьем. Однако любой человек способен отказаться от вредных продуктов в своём меню и начать избавляться от лишнего веса.

Прежде всего, врач советует убрать из рациона хлебобулочные изделия с высоким содержанием пшеничной муки, картофель и белый шлифованный рис. По её словам, это тяжёлые для переваривания и усвоения продукты. Лишний вес свидетельствует о сложностях в работе желудочно-кишечного тракта и нарушениях желчеоттока. Поэтому диетолог советует также сократить употребление в пищу красного мяса.

Не стоит также употреблять рафинированный сахар и переработанные мясные продукты — колбасу, сосиски и так далее. Добавить же в рацион следует клетчатку и цельные крупы (пшено, гречку). Обязательно необходимо потреблять достаточное количество воды — не менее 30 миллилитров на килограмм веса в сутки, заключила Лилия Стародубцева.

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Невролог Цурина раскрыла причины плохого сна у ребёнка
30 января 2024, 12:53

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Невролог НИКИ детства Наталия Цурина назвала причины плохого сна ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила что бессонница у детей может появиться из-за неправильного климата в квартире.

«Необходимо следить за влажностью воздуха и температурой в квартире. Важно, чтобы в детской было не жарко. Идеальная температура для засыпания 22-23 градуса. Если ребёнок особенно чувствителен можно повесить специальные «блэкаут» шторы, которые полностью блокируют попадание света с улицы в комнату. В комнате не должно быть никаких дополнительных шумов. Детям постарше, уже после 3 лет, можно включать звуки природы или, если ребёнок не слишком впечатлительный, спокойные аудиокниги», — отметила завотделения реабилитации НИКИ детства Наталия Цурина.

Также невролог добавила, что на качество сна у детей влияют чрезмерная физическая, умственная или эмоциональная нагрузки. Также нормализовать режим сна у ребенка поможет запрет на использование гаджетов за два часа до отбоя и расслабляющие ванны.

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Подмосковные хирурги удалили у женщины опухоль размером с футбольный мяч
30 января 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Опухоль яичников размером более 30 см удалили у 74-летней пациентки врачи гинекологического отделения Дмитровской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациентка поступила в тяжёлом состоянии — с острой болью в животе, тошнотой и отдышкой. Обследование показало, что у женщины крупная цистоаденома яичника — опухоль, наполненная жидкостью. Хирурги провели срочную операцию по удалению новообразования», — говорится в сообщении.
Осложнений после хирургического вмешательства не было. Сейчас пациентка проходит послеоперационную реабилитацию.

В министерстве порекомендовали жителям Подмосковья регулярно проходить диспансеризацию и напомнили, что такие осмотры позволяют выявлять различные патологии на ранних сроках, что снижает риск для здоровья и облегчает лечение.

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Врач назвала продукты, которые считаются вредными несправедливо
Гинеколог Волкова: сливочное масло, сладкие фрукты и гречку зря считают вредными
30 января 2024, 12:22

Фото: iStock/Minerva Studio

Некоторые продукты питания, которые некоторые ошибочно считают вредными, не стоит убирать из рациона. Например, сливочное масло и сладкие фрукты. Так считает акушер-гинеколог Екатерина Волкова.
«Сливочное масло, которое многие считают неполезным, на самом деле содержит насыщенные жиры, способствующие упругости кожи и поддерживающие клеточные мембраны. Насыщенные жиры тоже очень нужны организму, в том числе для построения гормонов», - написала Волкова в своем Telegram-канале.

По ее словам, 20-30 г сливочного масла принесут пользу. При этом она уточнила, что стоит употреблять масло с 82% жирности или топленое.
Специалист также отметила, что не стоит отказываться от сладких фруктов, которые обвиняют в переизбытке сахара. Она подчеркнула, что их можно есть, но делать это нужно после основного приема пищи.

Кроме того, Волкова отметила пользу гречневой крупы. Она пояснила, что крупы нужно употреблять в пищу обязательно, так как это сложные углеводы, которые прибавляют энергию и удерживают уровень сахара в крови. При этом она отметила, что гречку стоит есть вместе с продуктами, богатыми клетчаткой.

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Учёные выявили заразные формы болезни Альцгеймера
30 января 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Признаки болезни Альцгеймера медики выявили у пациентов, которые ранее получали препараты, содержащие гормон роста человека. С 1985 года этот метод лечения запрещён.
С конца 1950-х годов дети с проблемами роста получали инъекции на основе гормона роста, полученного из мозга умерших доноров, сообщает издание Nature Medicine. Этот метод был запрещён после того, как выяснилось, что некоторые гормоны были заражены прионами — неправильно свёрнутыми белками. Некоторые реципиенты скончались от редкого и неизлечимого заболевания, называемого болезнью Крейтцфельдта-Якоба.

Теперь учёные Университетского колледжа Лондона коллеги обнаружили несколько других людей, у которых могла развиться болезнь Альцгеймера в результате лечения гормонами роста. Подобно состояниям, связанным с прионами, ключевой характеристикой болезни Альцгеймера является аномальное накопление в мозге двух неправильно свернутых белков: бета-амилоида и тау. Именно это и наблюдалось у восьмерых пациентов, в детстве получавших инъекции гормона роста.

Это открытие может иметь важное значение для изучения болезни Альцгеймера и поиском методов борьбы с ней в будущем. При этом учёные подчёркивают, что в повседневной жизни заразиться этим заболеванием невозможно.

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#болезнь
#заболевания
#ученые
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В Подмосковье женщина, перенесшая 5 попыток ЭКО, смогла стать мамой
30 января 2024, 11:20

Фото: пресс-служба здравоохранения Московской области

Женщина, перенесшая 6 операций и 5 попыток ЭКО, стала матерью в МОНИИАГ. Об этом сообщила пресс-служба здравоохранения Московской области.
39-летняя женщина с 2021 года в проходила лечение в стенах института в связи со сложными заболеваниями, в ходе которого ей удаляли эндометриоидные кисты, а также обе маточные трубы. После пятой попытки ЭКО она смогла забеременеть.Беременность протекала под постоянным наблюдением врачей.

«Мы приняли решение о проведении пациентке операции кесарева сечения. В результате нам удалось не только аккуратно извлечь малыша, но и произвести удаление самого крупного из миоматозных узлов, сохранив молодой маме матку и возможность в дальнейшем планировать беременность», — поделилась заведующая акушерским физиологическим отделением МОНИИАГ Екатерина Магилевская.

Стоит отметить, что в настоящий момент женщина и ребенок уже готовятся ​к выписке.

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#подмосковье
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Ученые предупредили о пагубном влиянии алкоголя на качество сна
30 января 2024, 10:22

Фото: iStock/Motortion

Ученые Лаборатории исследования сна больницы EP Bradley изучили влияние алкоголя, употребляемого перед сном, на качество самого сна. Результаты публикует журнал Sleep.
Согласно сообщению, быстрая фаза сна занимает 20% всего ночного сна и является очень важной его частью. При сокращении быстрой фазы сна человек может испытывать проблемы с памятью, а также с остротой ума.

Для исследования были привлечены 30 человек. Они дважды провели три ночи в условиях лаборатории. В одной группе добровольцы перед сном употребляли напитки с небольшим добавлением алкоголя.

Выяснилось, что алкоголь перед сном даже в маленьком количестве уменьшает продолжительность быстрой фазы сна и увеличивает медленную. При этом, употреблявшие алкоголь смогли быстрее уснуть, однако качество их сна было намного хуже.

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