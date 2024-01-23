Гастроэнтеролог Сухорукова заявила об опасности пива

Фото: istockphoto.com/Colorsandia
Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что пиво опасно для здоровья, поскольку нарушает работу всех органов и систем организма.
«Так, желудок страдает из-за того, что этанол и химические усилители раздражают слизистую. Это ухудшает усваивание полезных веществ из пищи и провоцирует гастрит. Пивные алкоголики часто страдают от изжоги и проблем со стулом. Печень пропускает через себя все яды. Поэтому даже «безопасное» пиво провоцирует развитие таких опасных болезней, как цирроз, гепатит, рак», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сухорукова.Кроме этого, регулярное употребление пенного приводит к гипертонии и снижению когнитивных способностей человека.
Читайте также:
Нарколог Холдин рассказал, чем опасен приём алкоголя во время крещенских купаний
Нарколог назвал плохое настроение признаком начальной стадии алкоголизма
Профессор Клименко: Рост числа алкозависимых — незначительные колебания
Мелисса Тимофеева