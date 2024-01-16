Профессор Клименко: Рост числа алкозависимых — незначительные колебания

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Директор Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко прокомментировала данные Росстата о том, что начало расти число людей с алкогольной зависимостью.
Она отметила, что такая статистика говорит скорее о незначительных колебаниях из-за пандемии коронавируса, нежели о действительном значительном росте числе алкозависимых.
Кроме того, по её словам, ещё во время пандемии многие специалисты предсказывали резкий рост потребления спиртного гражданами, однако этого не произошло. Клименко добавила, что в России реализуются эффективные меры для снижения масштабов злоупотребления алкоголя.
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«Данные, приведённые в отчёте Росстата, не дают основания говорить о значительном росте. Скорее, их можно назвать незначительными колебаниями с учётом приведённого определённого периода, когда была пандемия», — отметила в беседе с RT Клименко.
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Мелисса Тимофеева