Нарколог Холдин рассказал, чем опасен прием алкоголя во время крещенских купаний

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Нарколог рассказал, чем может обернуться прием алкоголя и купание в проруби. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Традиционно в ночь с 18 на 19 января православные празднуют Крещения Господня. Психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин объяснил, что употреблять алкоголь, если вы собираетесь окунаться в прорубь категорически запрещено, так как это может привести к необратимым последствиям.
Стоит подчеркнуть, что само резкое погружение в ледяную воду является большим стрессом для организма, а употребление алкоголя может привезти к инфаркту, инсульту и даже внезапной смерти.
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«Отправляясь на праздник Крещения, возьмите с собой термос с чаем. Он согреет вас до и после купания, восстановит силы. И помните, что беременным, детям и людям с хроническими заболеваниями следует воздержаться от купания в холодной воде», – поделился Виталий Холдин.
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Мира Полтева