Нарколог Холдин рассказал, чем опасен прием алкоголя во время крещенских купаний

Перепад температур и давления в этом году стали основной болью многих россиян. Но проблема не только в погоде, но и в постоянных стрессах, уверена кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко. По её словам, именно проблемы с нервной системой приводят к плохому самочувствию во время резкого потепления или похолодания.