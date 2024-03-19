Гастроэнтеролог Тимощенко заявила об опасности яичной скорлупы для здоровья

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Распространенное среди некоторых россиян употребление яичной скорлупы для восполнения кальция может быть опасным для здоровья. Об этом в разговоре с порталом NEWS.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
«Кальций в яичной скорлупе представлен в виде кальция карбоната, но в организме он усваивается хуже, чем, например, кальций цитрат, что делает добавки с этой формой кальция более эффективными в долгосрочной перспективе», — объяснила она.Специалист добавила, что раньше измельченная скорлупа рекомендовалась для увеличения количества кальция в организме детям, беременным и кормящим женщинам. Однако, она может быть заражена инфекцией из-за недостаточной обработки продукта.
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