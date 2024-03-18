Ученые рассказали, когда нужно есть яйца, чтобы сбросить лишний вес

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Яйца содержат много белка и могут способствовать потере веса. Американские ученые рассказали, когда нужно есть этот продукт, чтобы терять лишний вес. Результаты исследования публикует The American Journal of Clinical Nutrition.
Многие привыкли употреблять яйца на завтрак. Но, согласно исследованию, для похудения лучше есть их вечером.
Как правило, животный белок лучше усваивается, чем растительный. По этой причине его нужно есть вечером, чтобы обеспечить хороший ночной сон. Также, организму необходимо много энергии, чтобы расщепить белок, особенно во время сна. За счёт этого стимулируется сжигание жира.
Помимо этого, высокое содержание белка в яйцах позволяет сохранять стабильный показатель сахара в крови. Отсутствие колебаний глюкозы способствует глубокому и спокойному сну.
Ранее россиянам рассказали о продуктах, мешающих похудеть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как правило, животный белок лучше усваивается, чем растительный. По этой причине его нужно есть вечером, чтобы обеспечить хороший ночной сон. Также, организму необходимо много энергии, чтобы расщепить белок, особенно во время сна. За счёт этого стимулируется сжигание жира.
Ранее россиянам рассказали о продуктах, мешающих похудеть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак