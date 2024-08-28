Следы крови и презервативы: неожиданный финал дела об убийстве проститутки из Самары, подробности

Фото: iStock/Asian
В Екатеринбурге в одной из квартир была обнаружена мертвой 36-летняя женщина родом из Самары. Ее тело находилось на полу, а голова была в крови. Подруги погибшей вызвали полицию. Позже выяснилось, что женщина работала в индустрии секс-услуг. Сотрудники правоохранительных органов сразу же начали поиски преступника, проверяя клиентов, сутенеров и партнеров. Однако следствие оказалось довольно сложным, а развязка — совершенно неожиданной. О деталях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».
Что известно об убитой проститутке
Александра была выпускницей педагогического университета, дважды состояла в браке. Ранее она работала парикмахером в Самаре и испытывала значительные финансовые трудности. Попытки разрешить денежные проблемы привели девушку в Екатеринбург.
«У неё был постоянный любовник, осведомлённый о её делах. Он сам имел судимости, и они вместе приехали из Самары», — рассказывают журналистам знакомые погибшей.
Кто виноват в гибели проститутки
Следователи установили, что к смерти девушки причастен житель Самары Евгений. Именно он прибыл вместе с Александрой в Екатеринбург. Ранее мужчина был судим. В 2018 году он жестоко избил свою бывшую девушку-инвалида, сломав ей несколько ребер. При этом он признал свою вину только частично, утверждая, что она сама спровоцировала ссору.
Фото: iStock/aradaphotography
Признания подозреваемого
Евгений рассказал следователям, что в день трагедии находился рядом с Александрой. Ближе к вечеру пара поссорилась и мужчина сильно оттолкнул девушку. Она упала, ударилась головой, но самостоятельно встала и обработала рану на голове. Он же спокойно лег спать и, проснувшись, обнаружил, что девушка не подает признаков жизни. Испугавшись, что мог ее убить, он сообщил об этом полиции.
Следственная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила в квартире отпечатки пальцев, окурки, презервативы, а также кровавые следы. На тот момент было очевидно – к смерти девушки причастен Евгений. Однако результаты экспертизы доказали обратное.
Причины смерти девушки
Экспертиза установила, что причиной смерти женщины стало тяжелое алкогольный отравление, а травма на голове, хоть и вызвала кровь, не могла стать причиной ее гибели. Закрытой черепно-мозговой травмы также не обнаружили. В связи с этим следствие решило прекратить дело.
Читайте также:
Растоптала и унизила: в Воронеже 25-летний парень убил любимую и изуродовал себя, подробности дела
Пыталась отрезать половой орган кухонным ножом: любовница напала на мужчину из-за денег
«Он тянет время»: появились новые зацепки в громком деле об исчезновении студентки
Анастасия Хохлова