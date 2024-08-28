Следы крови и презервативы: неожиданный финал дела об убийстве проститутки из Самары, подробности

В Екатеринбурге в одной из квартир была обнаружена мертвой 36-летняя женщина родом из Самары. Ее тело находилось на полу, а голова была в крови. Подруги погибшей вызвали полицию. Позже выяснилось, что женщина работала в индустрии секс-услуг. Сотрудники правоохранительных органов сразу же начали поиски преступника, проверяя клиентов, сутенеров и партнеров. Однако следствие оказалось довольно сложным, а развязка — совершенно неожиданной. О деталях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».