Москвич получил условный срок в 4 года за торговлю поддельными презервативами

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К четырем годам условно приговорили москвича за попытку продать более семи тысяч пачек поддельных презервативов. Как пишет РИА Новости, горе-торговец хотел реализовать продукцию в интернете.
Мужчину взяли с поличным стражи порядка, когда он попытался продать контрацептивы. Презервативы в РФ являются медицинским изделием, а значит, их необходимо обязательно сертифицировать. Фигурант признал вину.
Ранее сообщалось, что сидельцев ИК-19 в Волгоградской области поощряли телефоном, «левыми» заработками и алкоголем. Известно, что зэки также могли купить себе дополнительную передачу и свидание.
По данным журналистов, до 2021 года кнопочный телефон можно было приобрести в ценовом диапазоне от пяти до десяти тысяч рублей.
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Ранее сообщалось, что сидельцев ИК-19 в Волгоградской области поощряли телефоном, «левыми» заработками и алкоголем. Известно, что зэки также могли купить себе дополнительную передачу и свидание.
По данным журналистов, до 2021 года кнопочный телефон можно было приобрести в ценовом диапазоне от пяти до десяти тысяч рублей.
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Никита Кротов