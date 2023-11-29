Гинеколог Зарочинцева: рак может развиться из-за ожирения

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Ожирение может спровоцировать развитие онкологии. Об этом на VII Съезде терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья» рассказала заместитель директора по научной работе Московского областного института акушерства и гинекологии Нина Зарочинцева.
По словам специалиста, многие заболевания, связанные с гинекологией, на ранней стадии могут выявить терапевты и врачи общей практики. Медикам важно обращать на образ жизни пациенток и предупреждать их о возможных последствиях некачественного питания или вредных привычек.
На мероприятии гинеколог напомнила, что Московская область с 2008 года проводит программу по вакцинации против вируса папилломы человека. Благодаря этому удалось сократить количество случаев заболеваемости ВПЧ, а, следовательно, снизить число людей в зоне риска развития рака шейки матки.
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«Известно, что у пациенток с ожирением высока вероятность развития рака. В первую очередь, рака эндометрии, рака молочной железы и рака почек. Это важно знать терапевтам, потому что совместная работа позволяет выявлять серьезные заболевания на ранней стадии и вовремя начать профилактику», – отметила Зарочинцева.
«Если посмотреть данные статистики, то на сегодняшний день мы имеем снижение заболеваемости раком шейки матки у женщин в группе до 24 лет и имеем снижение вируса папилломы человека ассоциированных заболеваний. Напомню, что Московская область была первым регионом в России, где была внедрена программа по вакцинации от ВПЧ. И согласно нормативным документам, вакцины против ВПЧ войдут в национальный календарь в 2026 году», – добавила специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова