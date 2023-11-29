Андрей Воробьёв открыл VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

Фото: Екатерина Шмакова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл съезд терапевтов и врачей смежных специальностей «Достижения современной медицины жителям Подмосковья», сообщает корреспондент «Радио 1» Екатерина Шмакова.
VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья» стартовал 29 ноября в Москве.
Губернатор также отметил, что для того чтобы в первичном звене применялись высокие стандарты и работали сильные строятся современные госпитали, полностью обновляются технические базы медучреждений, а также привлекают и поддерживают медиков при помощи региональных и президентских проектов.
Стоит отметить, что форум проходит на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с 29 по 30 ноября.
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«Вы каждый день в контакте с нашими пациентами, имеете огромную практику и знаете, что без научной базы и новых методик исследования в медицине не обойтись. Профессия врача всегда была и остается одной из самых прогрессивных и новаторских. Когда медики в постоянном поиске и открыты к новым знаниям — это весомый вклад в развитие здравоохранение и в здоровье тысячи людей, которые обращаются к Вам за помощью. Спасибо за Ваш благородный труд и за то, что делитесь мыслям и инициативами по повышению качества медицины! », - отметил Андрей Воробьёв.
«Упор сейчас идет на первичное звено, в котором работает 15 тысяч врачей. Оно является визитной карточкой здравоохранения.<…> Очень хорошо, что у врачей, несмотря на их загруженность в поликлиниках, есть потребность к получению новых знаний. Я очень надеюсь, что все кто приехал сегодня действительно хотят узнать и поделиться чем-то новым с коллегами для того чтобы улучшить работу в наших медицинских учреждениях», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что форум проходит на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с 29 по 30 ноября.
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Мира Полтева