Профессор Каратеев назвал главную причину осложнения при артрите

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Многие россияне занимаются самолечением при ревматических заболеваниях, что усложняет процесс восстановления в будущем. Об этом рассказал руководитель отделения ревматологии, руководитель Московского областного ревматологического центра, профессор кафедры терапии МОНИКИ Дмитрий Каратеев.
«К сожалению, у очень многих пациентов симптоматика хронических воспалительных ревматических заболеваний бывает стерта. Например, сустав может заболеть, потом пройти, а потом опять заболеть. Или, например, если у человека начинаются в боли в позвоночнике, это может быть банальное дегенеративное заболевание, которое у нас часто называют остеохондрозом, а может быть и болезнью Бехтерева. И зачастую пациенты занимаются самолечением, принимают анальгетики, приходят к врачу поздно», – сказал Дмитрий Каратеев.
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Иногда проблемы в установлении диагноза возникают и в кабинете терапевта. По словам ревматолога, не всегда врачи общей практики могут назначить верное лечение и вовремя направить к специалисту узкой направленности.
Чтобы сократить количество таких случаев на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского организовали VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». В рамках форума врачи поделились друг с другом результатами исследований, личным опытом и методами выявления различных заболеваний на ранней стадии.
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