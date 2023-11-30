Главный гематолог Подмосковья рассказала, как регион борется с гемофилией и анемией

Фото: Екатерина Шмакова
В России и мире становится всё больше людей с дефицитом железа в организме, что, в свою очередь, приводит к анемии. Это состояние, когда снижается количество эритроцитов и уровень гемоглобина. Также в обществе до сих пор существует проблема гемофилии. О том, как бороться с этими заболеваниями на VII Съезде терапевтов Московской области рассказала руководитель отделения клинической терапии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, главный внештатный гематолог Московской области Татьяна Митина.
По словам специалиста, железодефицитная
анемия – распространённое состояние не только в России, но и в мире. Заболевание становится массовым, в том числе из-за социально-экономических процессов.
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анемия – распространённое состояние не только в России, но и в мире. Заболевание становится массовым, в том числе из-за социально-экономических процессов.
«Помимо прочего, оно обусловлено также социально-экономическими процессами, которые проявляются в виде недостатка питания, в том числе белкового. Из-за этого люди испытывают дефицит железа», — отметила гематолог.Митина подчеркнула, что вторым вызовом общества является гемофилия. На форуме специалист представила доклад, в котором рассказала как выявить заболевание, как наблюдать таких специалистов и какие препараты назначать.
«Когда ребёнок рождается с гемофилией, он сразу попадает в поле внимания врачей и до 18 лет наблюдается у детского гематолога, получает всю необходимую терапию и обследование. А дальше ребёнка выпускают во взрослую жизнь, и зачастую бывает, что пациент снимается с детского учёта и может отправиться в свободное плавание. Чтобы такого не было, нужно этого пациента поставить на учёт, чтобы он получал правильные препараты», — добавила Митина.Специалист подчеркнула, что в Московской области создан регистр пациентов с гемофилией, а обеспеченность факторами свёртывания крови Подмосковья можно назвать лучшей в стране и среди развитых европейских стран.
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Екатерина Шмакова