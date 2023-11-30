Главный гематолог Подмосковья рассказала, как регион борется с гемофилией и анемией

В России и мире становится всё больше людей с дефицитом железа в организме, что, в свою очередь, приводит к анемии. Это состояние, когда снижается количество эритроцитов и уровень гемоглобина. Также в обществе до сих пор существует проблема гемофилии. О том, как бороться с этими заболеваниями на VII Съезде терапевтов Московской области рассказала руководитель отделения клинической терапии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, главный внештатный гематолог Московской области Татьяна Митина.