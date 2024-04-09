Главный педиатр Подмосковья Одинаева рассказала, как оградить ребёнка от укусов клещей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Тёплый апрель в этом году уже открыл сезон обращений в лечебные учреждения Подмосковья с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего с подобными проблемами обращаются в майские праздники, сообщила главный педиатр Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. Она рассказала, как обезопасить ребёнка от укусов клещей.
«Клещи – переносчики серьёзных инфекционных и вирусных заболеваний. Среди них клещевой энцефалит, болезнь Лайма, риккетсиозы, анаплазмозы. Укус клеща прочти не ощущается, поскольку его слюна действует как обезболивающее. Но именно со слюной в организм человека попадает вирус», – пояснила Одинаева.Она призвала родителей сразу после того, как дети поиграют на улице, проверить их кожу, волосы, особенно кожу головы, за ушами, вокруг шеи, в области бровей и ресниц, под мышками. Это позволит обнаружить клеща, если ребёнок был укушен на прогулке.
«Для прогулки в лесу или в парке выбирайте плотно прилегающую к телу светлую одежду – так легче заметить насекомое. Лучше обуться в сапоги, а брюки заправить в носки. Необходимо закрыть голову девочек косынкой, волосы собрать. Используйте репеллент от насекомых для защиты от укусов детей старше двух лет», – добавила педиатр.Если клещ всё же укусил, нужно как можно быстрее извлечь его. Вероятность заражения минимальна, если он снят менее, чем через 24 часа после присасывания. При этом нельзя использовать масло или кремы.
«Захватите клеща максимально близко к коже пинцетом, ниткой или специальным устройством. Важно сделать это так, чтобы не сжимать живот, иначе это увеличит риск заражения. Плавно тяните клеща наверх, но не вращайте. Укус обработайте антисептиком. Положите клеща в стерильную баночку и отвезите в ближайшую лабораторию на исследование. Если он инфицирован, пострадавшему позвонят и назначат лечение», – отметила врач.Она напомнила, что единственный способ профилактики клещевого энцефалита – вакцинация. В России зарегистрировано несколько вакцин от клещевого вирусного энцефалита.
Читайте также:
Воробьёв поставил задачу сдать большой госпиталь в Балашихе в 2027 году
В подмосковном Минздраве назвали число зацеперов в Московском регионе
Подмосковный нарколог Холдин предупредил аллергиков о приступах удушья от курения
Лора Луганская