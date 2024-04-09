В подмосковном Минздраве назвали число зацеперов в Московском регионе

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Число практикующих такой опасный вид передвижения, как зацепинг, в Москве и Подмосковье превышает 20 тысяч человек. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.
Там отметили, что железнодорожный травматизм занимает не самый большой процент от общего количества травм, которые ежедневно получают дети и подростки. Однако увечья, полученные на железной дороге, – одни из самых тяжёлых. Большая их часть заканчивается инвалидностью или даже гибелью, в том числе и зацепинг.
Врач напомнил, что железная дорога – не место для развлечений. Он попросил родителей строго запретить детям и подросткам кататься на крышах, подножках и площадках вагонов поездов.
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«Несчастные случаи при зацепинге происходят по таким причинам, как потеря равновесия и падение с поезда во время движения, образование воздушной волны вблизи состава, столкновение с препятствием на ходу, поражение электротоком от контактной сети и силового электрооборудования. Напряжение в проводах чрезвычайно высокое до 27500 вольт», – сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Врач напомнил, что железная дорога – не место для развлечений. Он попросил родителей строго запретить детям и подросткам кататься на крышах, подножках и площадках вагонов поездов.
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Лора Луганская