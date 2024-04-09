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В подмосковном Минздраве назвали число зацеперов в Московском регионе

09 апреля 2024, 18:06
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Число практикующих такой опасный вид передвижения, как зацепинг, в Москве и Подмосковье превышает 20 тысяч человек. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.
Там отметили, что железнодорожный травматизм занимает не самый большой процент от общего количества травм, которые ежедневно получают дети и подростки. Однако увечья, полученные на железной дороге, – одни из самых тяжёлых. Большая их часть заканчивается инвалидностью или даже гибелью, в том числе и зацепинг.
«Несчастные случаи при зацепинге происходят по таким причинам, как потеря равновесия и падение с поезда во время движения, образование воздушной волны вблизи состава, столкновение с препятствием на ходу, поражение электротоком от контактной сети и силового электрооборудования. Напряжение в проводах чрезвычайно высокое до 27500 вольт», – сказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев.


Врач напомнил, что железная дорога – не место для развлечений. Он попросил родителей строго запретить детям и подросткам кататься на крышах, подножках и площадках вагонов поездов.

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#минздрав мо
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#врач
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#железная дорога
#безопасность
#зацеперы
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Невролог Царева объяснила природу кошмарных сновидений
Невролог Царева: Кошмары могут снится из-за стрессов, алкоголя и препаратов
09 апреля 2024, 19:03

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева заявила, что ночные кошмары могут снится в силу самых различных факторов, среди которых переживания и стресс.
«Есть психологические причины, которые чаще свойственны детям, когда кошмары появляются из-за избытка информации, конфликтных ситуаций или усталости. Взрослый может находиться в состоянии принятия какого-то важного решения, которое он откладывает. Переживая эту ситуацию, страхи, которые мешают ему, и провоцируют ночные кошмары», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Кроме этого, на сон оказывают влияние физическое здоровье, алкоголь, принимаемые препараты, а также образ жизни и даже питание.

До этого диетолог Полина Журавлёва рассказала о полезных сезонных продуктах, которые можно собрать в лесу. К ним она отнесла сосновые шишки и черемшу. Первые, по её словам, обладают такими полезными элементами, как витамины B1, А и E, а также убихинон, кальций, калий, фосфор и магний.

«Сейчас сезон черемши. В ней столько микроэлементов и витаминов, что даже представить страшно, также она обладает дезинфицирующими свойствами», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёва.

А диетолог Елена Соломатина заявляла об опасности избытка витамина С для организма, так как это может спровоцировать развитие атеросклероза, а также камней в почках.

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#здоровье
#сон
#врач
#диетолог
#питание
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Названы неожиданные продукты, полезные для зрения
Врач Миргородская заявила о пользе грибов и креветок для здоровья глаз
09 апреля 2024, 17:42

Фото: iStock/AlexRaths

Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург, к.м.н. Светлана Миргородская заявила, что к продуктам, полезным для глаз, относятся грибы, креветки, а также морская рыба.
Это объясняется содержанием в этих продуктах витаминов Д и Е.

«Цинк можно найти в устрицах, креветках, ягнятине, говядине, семенах тыквы, кедровых орехах, фасоли, горохе, арахисе, грибах. Лютеин и зеаксантин содержатся в шпинате, брокколи, тыкве, зеленом горошке, бобах, кукурузе, хурме. Антоцианы — в ягодах асаи, аронии, черной смородине, чернике, голубике, ежевике, малине, клюкве», — добавила в беседе с Газета.ру специалист.

Также она напомнила о пользе для зрения продуктов с содержанием витаминов А, В1, В2, В6, В12, С, Р.

Ранее врач-офтальмолог Сергей Начинкин заявил о необходимости посещать окулиста не реже одного-двух раз в год для того, чтобы не потерять зрение. Специалист отметил, что ходить к врачу для проверки надо даже при отсутствии жалоб.

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#зрение
#врач
#офтальмолог
#здоровье
#продукты
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Озвучены главные принципы долголетия
Владимир Филиппов заявил о важности оптимизма и нагрузок на мозг для долголетия
09 апреля 2024, 17:16

Фото: iStock/RossHelen

Замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов отнёс к наиболее важным факторам, влияющим на продолжительность жизни, физические и умственные нагрузки, а также умение находить счастье в повседневной жизни.
«Так, у японцев, нации долгожителей, есть популярный термин «икигай». Он означает смысл жизни как способность находить счастье в повседневных делах. Большинство японских пенсионеров имеют конкретный план на каждый день своей жизни. Они не боятся планировать вперёд. Это серьёзный ментальный фактор, влияющий на продолжительность жизни», — пояснил в беседе с «Известиями» Филиппов.

Кроме того, на продолжительность жизни, по его мнению, влияет и окружение человека.

Ранее врач-гериатр Глеб Краснов перечислил три основных фактора, которые влияют на продолжительность жизни человека, к которым он отнёс достаток.

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#врач
#счастье
#план
#пенсионеры
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Подмосковный нарколог Холдин предупредил аллергиков о приступах удушья от курения
09 апреля 2024, 16:22

Фото: Istockphoto / Drazen Zigic

Такие факторы, как курение и алкоголь, усугубляют состояние аллергика весной. Об этом заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Наступила весна, а вместе с ней – сезон поллиноза, аллергии, вызванной пыльцой растений. Когда всё цветёт, аллергикам необходимо отказаться от курения. Оно не только усугубляет течение болезни, но и может спровоцировать приступ с удушьем. Также лучше не употреблять алкоголь, поскольку он содержит продукты брожения, которые также могут ухудшить состояние», – подчеркнул Холдин.
По словам врача, для облегчения состояния при аллергии нужно принимать назначенные врачом препараты, чаще проводить влажную уборку, тщательно мыть руки и умываться после прихода с улицы. В период обострения аллергии лучше оставаться в помещении.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#нарколог
#курение
#алкоголь
#аллергия
#московская область
#подмосковье
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Строительная готовность детского клинического центра в Красногорске приблизилась к 90%
09 апреля 2024, 12:43

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля возводят в Красногорске, в настоящее время строительная готовность объекта составляет почти 90%, работы ведутся с опережением графика. Ход строительства проинспектировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Наша задача – досрочно сдать детский госпиталь и оказывать здесь максимально качественную медицинскую помощь. Добиться хороших результатов помогают современные материалы, планирование, опыт строительной компании», — отметил глава региона.
Сейчас на объекте завершаются фасадные работы и чистовая отделка помещений, ведётся пусконаладочная работа и благоустройство прилегающей территории. К середине мая должна быть завершена реконструкция дороги, ведущей к медучреждению, обустроены автобусные остановки и пешеходные зоны.

Сдать новое медучреждение в эксплуатацию должны летом текущего года. Особое внимание при этом уделяется комплектованию штата больницы.

«Клинический центр — это не просто стены, оборудование, это врачи и медицинский персонал. Мы должны сделать всё, чтобы госпиталь справлялся с потоком ребят, которым нужна экстренная и плановая помощь. Для этого у нас работает программа привлечения врачей, которых здесь будет порядка 570, и ещё около 800 человек среднего медперсонала», — сказал Воробьёв.
В свою очередь, главный врач Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко сообщила, что ведётся крайне тщательный отбор сотрудников.

«Мы оцениваем кандидата в комплексе — и профессиональные, и личностные качества, умение работать в команде», — пояснила Шаповаленко.
Сейчас подобрано уже 72% врачей и 80% от необходимого медицинского персонала.

В клиническом центре маленьким пациентам будут оказывать медицинскую помощь по 28 направлениям. Получить здесь диагностику и лечение с использованием самого современного оборудования смогут ребята как из Московской области, так и со всей страны.

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#красногорск
#строительство
#больница
#дети
#андрей воробьёв
#медицина
#здравоохранение
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В Подмосковье с начала года профилактические медосмотры прошли более 390 тысяч детей
09 апреля 2024, 11:35

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 390 тысяч детей прошли бесплатные профилактические медицинские осмотры в Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В Подмосковье дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения, и только с начала года медицинские осмотры прошли уже более 390 тысяч детей», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что такая система очень удобна для родителей и делает медосмотры более доступными.

Результаты профилактического медицинского осмотра ребёнка родители могут получить онлайн — через медкарту в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Данные должны поступить туда в течение 45 дней после осмотра.

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#диспансеризация
#здравоохранение
#медицина
#дети
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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Стало известно, кого больше всего «любят» грызть комары
Врач Асанов заявил о «любви» комаров к чрезмерно «надушенным» людям
08 апреля 2024, 23:43

Фото: iStock/nechaev-kon

Терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов заявил, что наиболее привлекательными для комаров являются чрезмерно «надушенные» парфюмерией, а также люди с лишним весом.
«Молочная кислота, вырабатываемая при физических нагрузках, — одно из самых привлекательных соединений для комаров. Частота дыхания, сопутствующая интенсивной тренировке, также является сигналом к действию для назойливых насекомых. Так что, прежде чем отправиться на кардио в ближайшем парке или лесу — обработайте себя репеллентами», — добавил в беседе с NEWS.ru врач.

Кроме этого, обладатели первой группы крови также являются «лакомым кусочком» для этих насекомых.

Ранее врач Видновской КБ, зампред Союза молодых врачей Московской области Рамил Шахвеледов заявил, что утренняя зарядка противопоказана людям с болезнями сердца, а также тем, у кого наблюдаются простудные и инфекционные заболевания.

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#врач
#комары
#насекомые
#природа
#человек
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Россиянам раскрыли, когда нужно срочно удалять зубы мудрости
Врач Сумцова заявила о необходимости удаления зубов мудрости при периодонтите
08 апреля 2024, 23:32

Фото: iStock/SbytovaMN

Стоматолог Татьяна Сумцова заявила, что немедленное удаление зубов мудрости необходимо при периодонтите — воспалении тканей.
Кроме того, удалить следует при нехватке места для зубов в челюсти, а также при росте «восьмёрки» под неправильным углом.

«Когда «восьмёрки» растут под неподходящим углом, они могут оказывать давление на соседние зубы, вызывая их смещение», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Сумцова.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявляла, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов. Кроме того, по её словам, здоровью зубов могут навредить некоторые привычки, среди которых жевание на одной стороне, а также склонность грызть ногти.

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#зубы
#стоматолог
#терапевт
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Перечислены самые опасные травмы при езде на электросамокате
Врач Эфендиев предупредил об опасности переломов черепа и внутричерепных гематом
08 апреля 2024, 22:43

Фото: iStock/Angelina Zinovieva

Врач травматолог-ортопед Видновской КБ Минздрава МО Рустам Эфендиев заявил, что наиболее опасными травмами при езде на электросамокатах являются перелом черепа и внутричерепные гематомы.
По его словам, такие повреждения могут грозить летальным исходом.

Он добавил, что переломы в области коленного сустава могут привести к инвалидизации.

«Это переломы в области коленного сустава и последующая инвалидизация. Эти травмы сопровождаются обширным повреждением мягких тканей. Чаще такие повреждения происходят на электросамокатах, развивающих скорость свыше 30 км/ч. Также серьёзные травмы головы вплоть до переломов черепа и внутричерепных гематом, что чревато летальным исходом», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Эфендиев.

А врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила об опасности золотистого стафилококка, который может проявляться как кишечная инфекция в виде тошноты, рвоты, жидкого стула, высокой температуры, а также гнойных ран на коже.

«Люди могут подхватить стафилококк из-за того, что продукт готовил носитель инфекции, но этот факт не указали в его санитарной книжке. Также могли быть нарушения в технологиях производства. Например, по правилам нельзя нарезать сырое и готовое мясо на одной доске. Это тоже увеличивает шанс столкнуться с инфекциями», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.

Она предупредила, что при употреблении блюда стоит обратить внимание на его внешний вид: оно должно быть нормального запаха со свойственными ему цветом и консистенцией.

Ранее заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская заявляла, что резко прерывать пост после нескольких недель ограничений и начинать есть тяжёлую, жирную пищу нельзя, так как это опасно для поджелудочной железы.

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#врачи
#инфекция
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#травмы
#электросамокат
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