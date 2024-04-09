Воробьёв поставил задачу сдать большой госпиталь в Балашихе в 2027 году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Больницу с клинико-диагностическим центром в Балашихе планируют сдать в эксплуатацию 2027 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Строить медучреждение начали в марте этого года.
«Тема, которую мы сейчас ведём, – это большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе на 1,2 тыс. коек площадью около 120 тыс. кв. м. Учитывая его масштаб, я обращался к президенту. Правительство проводило тщательную экспертизу целесообразности такого грандиозного сооружения. И вот мы начали его строить. Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Там можно будет проводить самые точные обследования. Наша задача – сдать его в 2027 году», – сказал глава региона.Старт строительству больницы в Балашихе подмосковный губернатор дал 5 марта вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой.
Согласно плану, больница рассчитана более чем на 1,1 тыс. коек. Она будет состоять из консультативно-диагностического центра на 300 посещений в смену, а также отделений неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии и неврологии.
Строительство объекта рассчитывают завершить в декабре 2026 года.
Ранее во вторник Воробьёв проверил строительство детского клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске. Работы идут с опережением графика. Строительная готовность объекта составляет без малого 90%.
Читайте также:
Строительная готовность детского клинического центра в Красногорске приблизилась к 90%
В Подмосковье с начала года профилактические медосмотры прошли более 390 тысяч детей
В подмосковном Минздраве назвали число зацеперов в Московском регионе
Лора Луганская