Главный внештатный педиатр рассказала, как безопасно провести новогодние каникулы с ребенком

В Новогодние праздники офтальмологи зачастую сталкиваются с травмами органов зрения, среди них есть и такие, которые могут привести к потере зрения. Люберецкий врач-офтальмолог Елена Митяева рассказала о случаях из собственной практики.

По словам специалиста, среди новогодних травм встречается удар пробкой от шампанского.

«Это может закончится внутриглазным кровоизлиянием, разрывом тканей глаза, повреждением роговицы, радужки, хрусталика и даже отслойкой сетчатки. Такие травмы требуют госпитализации в офтальмологическое отделение для консервативного или хирургического лечения», — пояснила врач.

Одной из самых опасных травм глаза, как сообщает Митяева, являются ожоги и повреждения от петард и фейерверков. Она отметила, что офтальмологи каждый год сталкиваются с последствиями таких новогодних развлечений, начиная от легких ожогов до проникающих ранений глаза, что грозит пострадавшим потерей зрения.



Еще один распространенный вид травм — удар кулаком по глазу. Он может вызвать ушиб глазного яблока, что приведет к кровоизлиянию или полному разрушению глаза, добавила специалист.

Поводами для обращения за медицинской помощью являются такие признаки, как снижение зрения, плавающие «мушки» или видимое постороннее кровоизлияние в глазу, заключила Митяева.