Главный внештатный педиатр рассказала, как безопасно провести новогодние каникулы с ребенком

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Новый год — это особенная пора для детей и взрослых. Важно помнить, что в праздничный период могут произойти и неприятные ситуации. О том, как уберечь ребенка в новогодние каникулы от травм и других угроз, рассказала главный педиатр Минздрава Московской области, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
«В праздничные дни в местах отдыха всегда много людей, поэтому важно держать ребенка за руку. Перед прогулкой обязательно примите дополнительные меры безопасности: оденьте ребенка ярко — так его будет легче заметить. Заранее объясните ему, что делать, если он потеряется», — рассказала специалист.
Одинаева отметила, что также важно следить за питанием детей: проверять герметичность упаковки, а также сроки годности готовой продукции. По мнению педиатра, следует избегать продуктов с большим количеством консервантов, красителей и иных добавок.
Врач подчеркнула, что родителям важно быть особенно осторожными и следить за тем, чтобы ребенок не получил различные травмы во время новогодних каникул.
«В праздничные дни дети могут получить травмы при использовании пиротехники или во время катания на коньках и с горок. Самостоятельно использовать фейерверки детям запрещено. Если вы все же решили порадовать себя фейерверком, покупайте его только в официальных магазинах, имеющих сертификат. При запуске расскажите ребенку о технике безопасности и тщательно следите за его действиями», — пояснила Одинаева.
Педиатр заключила, что при плохом самочувствии ребенка необходимо сразу же обращаться за помощью к специалистам.
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