Врач раскрыла, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола

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Заправленные салаты с новогоднего стола можно хранить не дольше 12 часов, готовые блюда из птицы — не более 48 часов, гарниры — не больше 18 часов. Об этом сообщила врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева. По ее словам, после истечения этого времени еда станет непригодной к употреблению и может спровоцировать отравление.
«Последствия могут быть достаточно серьезными. Поэтому при появлении любых неприятных симптомов следует обратиться за медицинской помощью», — рассказала она для «Газеты.Ru».В то же время отравлением может грозить и, казалось бы, наиболее долго хранимый продукт — домашние консервы. Как пояснил инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков в беседе с «Известиями», наиболее безопасными будут именно промышленные, покупные консервы, так как при их приготовлении точно соблюдались все правила.
«Самый частый и опасный микроорганизм, который может привести к летальному исходу и содержаться в консервах, — это Clostridium botulinum, очень устойчивый во внешней среде микроорганизм, который вырабатывает токсин, действующий даже в минимальных концентрациях на организм очень пагубно», — обратил внимание специалист.Читайте также:
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