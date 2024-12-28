Врач раскрыла, сколько можно хранить блюда с новогоднего стола

Нет ничего плохого в отсутствии новогоднего настроения, так как завышенные требования к себе отрицают человечность и биохимию. Об этом заявил психолог Михаил Хорс. По его словам, лучше оставаться собой, чем тратить силы на то, чтобы пытаться изменить себя.