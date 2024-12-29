Невролог МОНИКИ рассказал об опасности переедания в Новый год и как его избежать

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Чтобы не переедать в Новый год, необходимо прислушиваться к собственному организму, потребляя пищу только в случае реального голода, рассказал главный внештатный невролог Подмосковья Максим Сутормин.
«Чтобы избежать проблем от переедания, стоит прислушиваться к организму и обращать внимание на сигналы голода и насыщения. Учитесь распознавать, когда вы действительно голодны, и не ешьте автоматически, просто потому что еда на столе…» — сказал специалист.
Сутормин добавил, что переедание повышает риск инсульта и развивает атеросклероз. Особенно в группе риска находятся те, кто имеет неврологические заболевания или предрасположенности к сосудистым заболеваниям головного мозга.
Невролог рекомендует различные салаты, нежирное мясо, овощи, причем есть их сначала небольшими порциями. Кроме того, рекомендовано пить воду между алкогольными напитками и следить за количеством съеденного и выпитого.
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