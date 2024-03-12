Химик Юрова заявила о пользе пакетированных соков

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Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова заявила, что пакетированный сок может быть в некоторых случаях полезнее натурального.
Она объяснила, что такой продукт проходит много ступеней производства и контроля качества, начиная с сырья и заканчивая упаковкой, и может храниться в закрытой упаковке довольно долго. По словам эксперта, чаще всего в напиток не добавляют дополнительные подсластители.
Ранее технолог, руководитель компании Светлана Баласанян развеяла миф о том, что генномодифицированные продукты (ГМО) способны вызвать различные болезни, в том числе онкологию и аллергические реакции.
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«Пакетированный сок, с одной стороны, несколько проигрывает свежевыжатому соку в полезности, а с другой стороны, в некоторых случаях даже полезнее. Никакую дополнительную «злую химию» производитель обычно не добавляет, так как это может подорвать авторитет производителя в глазах покупателя, а также привести к удорожанию продукта», — добавила в беседе с «Известиями» эксперт.
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Мелисса Тимофеева