Технолог Беляева заявила о пользе тёмного шоколада при снижении веса

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Преподаватель Российского биотехнологического университета (Университет РОСБИОТЕХ) Инга Беляева заявила, что тёмный шоколад способен помогать в снижении веса.
Она пояснила, что такой продукт богат мононенасыщенными жирными кислотами, которые ускоряют обмен веществ и сжигают жиры.
Ранее россиянам объяснили, почему в настоящее время найти вкусный хлеб на прилавках магазина намного сложнее чем раньше. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Дзен-канал «Финансовый гений», причинами такого положения вещей являются переход монополии на производство муки к частникам, низкая конкуренция, влияющая на качество, более дешёвые добавки и т. д.
А до этого председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин заявлял, что бороться с добавлением при производстве в продукты опасных и вредных веществ должны не только надзорные органы и общество, но и сам бизнес.
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«Главное — выбирать правильный продукт и употреблять его в разумных количествах. Предпочтение стоит отдать тёмному шоколаду, в составе которого много натурального какао и мало сахара. Такой продукт помогает снизить уровень стресса, который возникает при соблюдении диеты», — прокомментировала в беседе с RT эксперт.
А до этого председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин заявлял, что бороться с добавлением при производстве в продукты опасных и вредных веществ должны не только надзорные органы и общество, но и сам бизнес.
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Мелисса Тимофеева