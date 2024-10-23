Иммунолог Болибок заявил об опасном последствии потребления дубайского шоколада

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что отёк Квинке может случится из-за дубайского шоколада.
Он пояснил, что причиной тому могут быть специи и ингредиенты, используемые в сладостях.
А врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер заявил об опасности аллергических реакций, которые могут начаться у любого человека в любом возрасте.
Ранее гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила, что богатый витаминами рис может в редких случаях стать причиной аллергической реакции.
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Врач Кашух заявила о риске аллергии на рис
«Отёк Квинке вполне может быть, так как в этих восточных сладостях намешано очень много всяких специй. И если вы эти специи употребляете, а у нас организм не особо на это рассчитан, вы раздражаете оболочку желудка и кишечника, там увеличивается проницаемость. И из желудка идёт бактериальная обсемененность в кровь, в лимфу, и потом возникает реакция», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Болибок.
А врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер заявил об опасности аллергических реакций, которые могут начаться у любого человека в любом возрасте.
«Тема острой аллергии по-прежнему одна из самых таинственных и непредсказуемых. У нас есть некое количество острых тяжёлых состояний, которые мы не ожидаем от того или иного больного и которые имеют острую аллергическую природу. Каждый из нас теоретически после первого контакта с аллергеном может получить состояние аллергической настороженности. К сожалению, отследить это нереально, только если не подвергнуться всестороннему обследованию у аллерголога», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Болибок.
Ранее гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила, что богатый витаминами рис может в редких случаях стать причиной аллергической реакции.
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Врач Кашух заявила о риске аллергии на рис
Мелисса Тимофеева