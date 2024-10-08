«Обострения заболеваний»: Врач рассказала, как прививки от гриппа влияют на организм

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Октябрь, дожди и первые заморозки — то, что влияет на наш организм. Как уберечь свое здоровье и не подхватить сезонные заболевания?
Иммунолог, врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. ООО «Витела» Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» напомнила, что проживанию счастливой осени способствует здоровый образ жизни.
Она добавила, что промокшие носки нужно, по возможности, сразу заменить на сухие, а если не получилось, то дома погреть ноги в соленой воде, чтобы улучшить циркуляцию всего организма и изгнать бактерии.
По словам Людмилы Лапы, прививки от гриппа можно делать только тем людям, которые знают свой иммунный статус.
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«Прогулки в любое время года имеют положительный эффект на наше здоровье. Главное — одеваться по погоде: если дождь, то дождевики и зонтик, сапоги с теплыми носками, шарфик и шапка. Если оденемся не по погоде, то может простудиться, промокнуть, переохладиться. Здесь важно правильно одеться, чтобы не переохладиться и не пропариться», — сказала эксперт.
Она добавила, что промокшие носки нужно, по возможности, сразу заменить на сухие, а если не получилось, то дома погреть ноги в соленой воде, чтобы улучшить циркуляцию всего организма и изгнать бактерии.
«Еще можно выпить чай с лимоном или медом, как многие любят, но не злоупотреблять. Также важен сон: надо спать 10-12 часов, тогда иммунитет будет работать хорошо», — рассказала врач.
По словам Людмилы Лапы, прививки от гриппа можно делать только тем людям, которые знают свой иммунный статус.
«Не всем можно прививаться. Если нет аллергии, то, пожалуйста, прививайтесь, и тогда вы не заболеете. А если есть аллергия или хронически заболевания, то надо сначала пролечиться. В этой ситуации агрессивность иммунной системы может сыграть с организмом коварную штуку, потому что прививки активируют систему и могут вызывать обострения заболеваний. Надо прийти к своему доктору, провериться и получить одобрение на прививку», — сообщила специалист.
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Анастасия Бондарева