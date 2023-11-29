Врачи нашли палочки для еды в черепе 35-летнего вьетнамца

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Вьетнамские врачи нашли палочки для еды в черепе 35-летнего пациента, жаловавшегося на сильные головные боли и потерю зрения.
Daily Mail пишет, что в больницу города Донгхой во Вьетнаме обратился мужчина. Он 5 месяцев страдал от необъяснимых головных болей и потери зрения. Сделав рентгеновские снимки, врачи увидели, что в черепной коробке мужчины палочки для еды. Они оказались там через носовую полость. У мужчины развилась пневмоцефалия, при которой внутри черепа скапливается воздух.
Сначала вьетнамец не смог объяснить врачам, как палочки оказались в его голове, но потом вспомнил, что участвовал в драке и получил удар по лицу острым предметом. В тот же день он обратился к врачам, но был отпущен домой.
Медики достали палочки из черепа пациента и стабилизировали состояние мужчины.
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Сначала вьетнамец не смог объяснить врачам, как палочки оказались в его голове, но потом вспомнил, что участвовал в драке и получил удар по лицу острым предметом. В тот же день он обратился к врачам, но был отпущен домой.
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Мария Фирсова