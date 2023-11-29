Мать впала в депрессию и попала в больницу, потому что её дочь не берут замуж

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Китаянка впала в депрессию, потому что её дочь не может выйти замуж.
Asia One сообщает, что из-за депрессии у 59-летней женщины развилась низкая самооценка. Она считает себя виноватой в том, что её 30-летняя дочь холостячка и не может выйти замуж. Китаянка плачет целыми днями и не хочет ни с кем разговаривать.
Женщину отправили на лечение в больницу. Там ей диагностировали клиническую депрессию. Чжао рассказала медикам, что боится выходить на улицу, опасаясь услышать сплетни об одиночестве её дочери.
Медицинская помощь благоприятно сказывается на состоянии китаянки, пишет издание.
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Женщину отправили на лечение в больницу. Там ей диагностировали клиническую депрессию. Чжао рассказала медикам, что боится выходить на улицу, опасаясь услышать сплетни об одиночестве её дочери.
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Мария Фирсова