Инфекционист Мескина раскрыла основную опасность норовируса

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Руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского инфекционист Елена Мескина заявила, что опасность норовируса заключается в его заразности как кишечной инфекции.
Она предупредила, что заразится инфекцией можно в том числе через воду из кулера.
Ранее врач-аллерголог, иммунолог, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что игнорирование покраснений и зуда на руках приводит к инфицированию всего организма.
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«Вода из кулера — самая частая причина заражения норовирусной инфекцией. Второй тип — это наиболее частый, наиболее распространенный тип норовируса. Это очень заразная инфекция, но, с другой стороны, ничем таким серьезным она не угрожает. Как правило, это очень короткая инфекция», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Мескина.
Ранее врач-аллерголог, иммунолог, врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» сообщила, что игнорирование покраснений и зуда на руках приводит к инфицированию всего организма.
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Мелисса Тимофеева