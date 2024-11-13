Врачи Детского центра им. Л. Рошаля спасли девочку с заражением крови

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь девочки, у которой отказали почки и развился сепсис. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
«Алиса поступила в подмосковный ДКЦ им. Рошаля в критическом состоянии. Простая кишечная инфекция быстро переросла в отказ почек, заражение крови и сепсис. Неделю врачи боролись за её жизнь. Сейчас Алиса идет на поправку, теперь у неё точно всё будет хорошо», – говорится в сообщении, в котором история спасения жизни ребёнка названа «чудесной».Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля начал работу в августе этого года. Это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.
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Лора Луганская