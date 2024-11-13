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Врачи Детского центра им. Л. Рошаля спасли девочку с заражением крови

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Фото: телеграм-канал ДКЦ

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Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь девочки, у которой отказали почки и развился сепсис. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.


«Алиса поступила в подмосковный ДКЦ им. Рошаля в критическом состоянии. Простая кишечная инфекция быстро переросла в отказ почек, заражение крови и сепсис. Неделю врачи боролись за её жизнь. Сейчас Алиса идет на поправку, теперь у неё точно всё будет хорошо», – говорится в сообщении, в котором история спасения жизни ребёнка названа «чудесной».
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля начал работу в августе этого года. Это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

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Главврач Зарайской больницы Рапцун рассказал, как укрепить иммунитет поздней осенью
Главврач Зарайской больницы Рапцун рассказал, как укрепить иммунитет осенью
12 ноября 2024, 22:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск

Поздней осенью, когда температура воздуха снижается, а дни становятся короче, здоровье оказывается под угрозой. Поэтому в этот сложный период необходимо укреплять иммунитета, завил главный врач Зарайской больницы Роман Рапцун. Его слова приводят в пресс-службе администрации городского округа Зарайск.
«Несколько простых правил помогут защитить организм от сезонных заболеваний. Первое – это правильное питание. Рацион должен быть наполнен свежими овощами, фруктами и продуктами, богатыми витаминами. Уделите особое внимание цитрусовым, ягодам и зелени. Убедитесь, что в вашем меню присутствуют источники витаминов C, D и цинка. Второе правило – регулярная физическая активность. Даже простые прогулки на свежем воздухе улучшат кровообращение и укрепят иммунную систему», – отметил врач.
Стресс может негативно сказаться на здоровье. Необходимо находить время для отдыха и хобби, чтобы расслабиться и восстановить душевное равновесие, продолжил Рапцун.

Важный шаг к предотвращению простуд – регулярное мытьё рук, особенно после посещения общественных мест.

Один из самых эффективных способов защиты в холодное время года – это вакцинация против гриппа, заключил главврач Зарайской больницы.

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#подмосковье
#московская область
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Названа профессия, представителям которой может грозить рак челюсти
Врач Тышкевич: Рак челюсти может грозить работникам горячих цехов
12 ноября 2024, 21:04

Фото: iStock/stevanovicigor

Стоматолог Наталья Тышкевич заявила, что рак челюсти может грозить работникам горячих цехов.
Также этому заболеванию могут быть подвержены курильщики и любители острой пищи.

«Рак челюсти — очень агрессивная онкология, с трудом поддается лечению. Одной из самых распространенных причин развития рака челюсти является хронический гайморит. Предшественниками заболевания являются хронические травмы слизистой оболочки рта. В группе риска также находятся курильщики», — добавила в беседе с NEWS.ru Тышкевич.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков заявлял, что для здоровья зубов вредными являются газированные напитки и алкоголь.

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#онкология
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#рак
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Врач Степанов заявил об опасности сна с открытым окном
12 ноября 2024, 20:55

Фото: iStock/Jaqueline Bremmer

Старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов заявил, что сон с открытым окном может грозить невралгией и миозитом.
Также такой сон чреват переохлаждением тех частей тела, которые остались открытыми.

«Когда под одеялом тепло, а снаружи холодно, спится легче. Но, засыпая с открытым окном, мы сталкиваемся с рисками. Та часть тела, которая ночью оказалась открытой, может переохладиться. И это способно вызвать либо мышечные боли — может развиться миозит, либо переохлаждение нерва — тогда может начаться невралгия», — предупредил в беседе с NEWS.ru Степанов.

Ранее врач-сомнолог, врач-кардиолог Наталия Золотарева заявила, что побороть бессонницу без препаратов можно с помощью дыхательных упражнений.

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#сон
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#сомнолог
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#здоровье
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Россиянам раскрыли, что спасёт от полноты осенью и зимой
Психолог Полина рекомендовала овощной и фруктовый рационы в борьбе с полнотой
12 ноября 2024, 20:48

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что от набора веса в осенне-зимний период может спасти включение больше овощей и фруктов в свой рацион.
«Избегайте переедания. Замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Хлеб — на хлебцы и снеки из злаков, пирожные и шоколад — на сезонные фрукты и сухофрукты. Обратите внимание на овощи и ягоды шоковой заморозки. Ешьте капусту, цитрусовые, пейте побольше воды. Больше овощей и ягод», — пояснила в беседе с NEWS.ru Полина.

Благоприятными в этом плане будут нормализация режима дня и сна, физические нагрузки, уменьшение стресса и т. д., добавила специалист.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что ограничить потребление сахара полезно для здоровья, а сделать это проще можно, заменив его на полезные альтернативы, такие, как стевия, эритриол, мёд и кленовый сироп.

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#овощи
#диетолог
#фрукты
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В Детском центре им. Л Рошаля спасли новорождённую с тяжёлым пороком сердца
12 ноября 2024, 19:40

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь новорождённой с критическим пороком сердца. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
В перинатальном центре Балашихи родилась девочка Василиса с критическим пороком сердца, которую экстренно перевели в центр для операции. Врачи провели все необходимые обследования и подтвердили диагноз: критически выраженный стеноз клапана лёгочной артерии.
«Была выполнена рентгенэндоваскулярная операция. Хирурги ввели тонкий катетер с надувающимся баллоном через сосуд в бедре и направили к клапану лёгочной артерии. Как только катетер достиг суженного участка клапана, баллон на конце катетера надулся и расширил суженное место. Врачи восстановили нормальный поток крови», – говорится в сообщении.
Отмечается, что это была первая в Детском центре кариохиругическая операция эндоваскулярный методом.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Василису уже выписали.

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля начал работу в августе. Это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.

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#дкц
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#сердце
#новорождённые
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Мясников раскрыл, кому действительно нужен витамин D зимой
Мясников: Витамин D зимой — беременным, детям и старикам
12 ноября 2024, 18:52

Фото: iStock/Gilnature

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что витамин D зимой действительно необходим только страдающим гиповитаминозом людям, а также беременным, детям и старикам.
Остальным же людям дополнительно принимать этот витамин необязательно.

«Восполнять недостаток солнца зимой не надо, надо просто жить. Солярий — рак кожи и меланома. Витамин D — только при наличии симптомов гиповитаминоза. А так — только беременным, детям и старикам. Витамин D стоит принимать только при наличии явных признаков дефицита. Это такие симптомы, как слабость, боли в костях или мышцах. Если этих признаков нет, то витамин D не нужен», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

А аллерголог-иммунолог Ксения Рябова раскрыла, какие пациенты страдают от «аллергии на холод».

«Это пациенты с хронической индуцированной крапивницей, у которых провоцирующим фактором является пониженная температура. Она запускает системную реакцию, которая может проявляться волдырями на коже с выраженным зудом и отёками. Это редкое, но тяжёлое заболевание, которое тем не менее поддается медикаментозному лечению и коррекции под контролем врача», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Рябова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что негативно влияют на продолжительность жизни такие продукты, как сахар, мучное и пиво.

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#продукты
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#диетолог
#пациенты
#витамины
#аллергия
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В Японии открыли новый метод лечения роговицы
Японские ученые впервые использовали iPSC в трансплантационной хирургии
12 ноября 2024, 18:37

Фото: iStock/Mikhail Azarov

В Японии создали инновационный метод лечения, основанный на применении индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (iPS). Результаты их работы были опубликованы в журнале The Lancet.
В Университете Осаки ученые создали тонкий лист эпителиальных клеток роговицы из стволовых клеток здорового донора. В исследовании японских ученых принимали участие 4 человека, страдающие заболеваниями роговицы.

В ходе оперативного вмешательства пациентам с поврежденного глаза удаляли слой рубцовой ткани, затем следовало сшивание эпителиальных слоев в области удаления, после чего устанавливалась, созданная учеными, защитная линза для изоляции этой зоны и содействия процессу заживления. Пациенты 1 и 2 проходили низкодозовую иммуносупрессивную терапию, в то время как пациенты 3 и 4 не получали такую терапию. Все участники находились под наблюдением в течение 52 недель, а также проводился мониторинг безопасности на протяжении еще одного года.

Новый подход к лечению, основанный на стволовых клетках, помог восстановить зрение у троих пациентов с тяжелыми заболеваниями глаз, сопровождающимися помутнением роговицы. Острота зрения пациентов значительно возросла после трансплантации.

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#глаза
#пациенты
#мониторинг
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Россиянам раскрыли сокращающие жизнь продукты
Диетолог Соломатина: Сахар и пиво сокращают продолжительность жизни
12 ноября 2024, 18:37

Фото: iStock/FabrikaCr

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что негативно влияют на продолжительность жизни такие продукты, как сахар, мучное и пиво.
«Сладости, джемы, варенье, выпечка, пиво с высоким гликемическим индексом, из-за чего они повышают уровень глюкозы в крови. Энергетическая нагрузка от этих продуктов сваливается на человека как ушат воды, и он не может с ней справиться, поэтому выбрасывает большое количество инсулина. Остатки этой энергии уходят в жировой запас», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

В итоге при избыточном количестве жира в организме у человека развивается атеросклероз, что негативно влияет на здоровье и продолжительность жизни, добавила врач.

Также количество лет сокращают трансжиры: фастфуд, картошка, красное мясо, маргарин.

Кроме этого, Елена Соломатина назвала продукты-рекордсмены по содержанию витамина С. К ним она отнесла отвар шиповника, квашеную капусту, жёлтый болгарский перец и чёрную смородину.

«В отличие от витаминов в капсулах, в натуральных продуктах все полезные элементы находятся в гармоничном комплексе, поэтому все и так прекрасно усваивается», — уточнила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Ранее диетолог Ирина Писарева заявила, что орехи обладают множеством полезных свойств, способствуя снижению риска развития деменция и обладая большим количеством витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот.

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#здоровье
#продукты
#врач
#диетолог
#сладости
#пиво
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Россиянам перечислил вирусы, способные вызвать рак
Врач Покровский заявил о способности гепатита B вызвать рак
12 ноября 2024, 17:47

Фото: iStock/Artur Plawgo

Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией биохимических основ фармакологии и опухолевых моделей Центра Блохина Вадим Покровский заявил, что гепатит B и вирус папилломы человека способны вызывать рак.
Он уточнил, что сами по себе вирусы рак не вызывают, однако способствуют росту риска развития опухоли.

«Поскольку вирусы могут передаваться от одного организма к другому, то и рак также может передаваться», — добавил в беседе с «Известиями» Покровский.

А в Кемерове мужчине удалили опухоль размером в футбольный мяч. Об инциденте рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

«Мужчина давно страдал от гигантской липомы поверхности левого бедра», — приводит «Сiбдепо» слова Беглова.

Отмечается, что сейчас мужчине уже лучше, он готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что 45-летнюю жительницу Подмосковья с гигантской опухолью в брюшной полости спасли врачи Мытищинской больницы.

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#вирусы
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