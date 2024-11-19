Врачи НИКИ объяснили, почему важно знать о мерах профилактики герпеса

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
С 18 по 24 ноября проходит Международная неделя герпеса. Герпетическая инфекция занимает второе место среди вирусных заболеваний по частоте заболеваемости после ОРВИ. Герпес может привести к серьёзным осложнениям, поэтому необходимо знать о методах профилактики вируса, особенно для детей и подростков, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Попав в детский организм, герпес остается в нем на всю жизнь. Обострения могут возникать на фоне переохлаждения, ОРВИ, падения иммунитета после болезни. Для уменьшения рисков обострения важно повышать иммунитет ребенка и обучить его простым правилам гигиены», — поделилась главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, доктор медицинских наук Нисо Одинаева.
«Лекарства от герпеса пока нет. Но есть препараты, которые могут помочь уменьшить симптомы и снизить частоту рецидивов. При появлении симптомов герпеса важно обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи», — сказала врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
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