Инфекционист рассказала о заболеваемости Коксаки в Москве

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В Москве нет очагов и вспышек инфекций, вызванных энтеровирусами, среди детей в Москве, информирует главный детский инфекционист столицы и профессор Людмила Мазанкова.
«Ситуация типична для осенне-зимнего периода, и каких-либо вспышек или крупных очагов этих инфекций среди детей в столице не отмечается», — подчеркнула она.
Специалист отмечает, что за недавний период в больницах столицы врачи зафиксировали только единичные случаи заражения энтеровирусной инфекцией в легкой стадии. Тяжелых ситуаций в Москве не было отмечено.
Большинство детей переносят вирус Коксаки без симптомов. Болезнь выявляют по типичным проявлениям: повышенная температура, слабость в теле, сыпь на конечностях. Обычно лечение проходит амбулаторно и под присмотром участкового врача.
Мазанкова оповестила, что в Москве наблюдают за количеством заболевших детей.
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