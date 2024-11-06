Сыпная реакция: Вирус Коксаки выявили у детей в девяти регионах России

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Заболевание, по симптомам сильно напоминающее вирус Коксаки, в последние дни выявлены в детских садах и школах девяти российских регионов. Роспотребнадзор призвал организовать утренний осмотр на предмет наличия признаков инфекции.
Также ведомство организовало горячую линию, сообщают «Известия». Это сделано в том числе для того, чтобы оценить масштабы распространения заболевания. Специалисты напоминают, что вирус Коксаки сопровождается повышенной температурой, сыпью на теле, покраснением в горле и диареей. По одной из версий, инфекция попала в Россию из курортных стран, в частности из Турции.
Как подсчитали сотрудники издания, сигналы о появлении симптомов, схожих с признаками этого опасного заболевания, поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, а также из Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областей. Роспотребнадзор запросил информацию о заболеваемости вирусом Коксаки у турецкой стороны. Туристов просят в случае появления симптомов звонить на горячую линию и сообщать место отдыха, отель, дату возвращения и состояние на момент прибытия в Россию. Это поможет ведомству определить очаги и количество заражённых.
В ведомстве подчеркнули, что то, что распространяющий возбудитель является именно вирусом Коксаки, пока остаётся лишь предположением, сделанным на основании общих симптомов.
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Как подсчитали сотрудники издания, сигналы о появлении симптомов, схожих с признаками этого опасного заболевания, поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, а также из Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областей. Роспотребнадзор запросил информацию о заболеваемости вирусом Коксаки у турецкой стороны. Туристов просят в случае появления симптомов звонить на горячую линию и сообщать место отдыха, отель, дату возвращения и состояние на момент прибытия в Россию. Это поможет ведомству определить очаги и количество заражённых.
В ведомстве подчеркнули, что то, что распространяющий возбудитель является именно вирусом Коксаки, пока остаётся лишь предположением, сделанным на основании общих симптомов.
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Александр Бойцов