Врач Иванов раскрыл группы риска вируса Коксаки

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Врач-эксперт Роман Иванов заявил, что в группу риска по заболеваемости вируса Коксаки входят дети из-за ещё не до конца сформировавшегося иммунитета.
Для того, чтобы защититься от заражения, врач рекомендовал регулярно и тщательно соблюдать все правила гигиены.
До этого сообщалось, что Роспотребнадзор открыл горячую линию по вирусу Коксаки.
Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о первых симптомах вируса Коксаки и о том, что нужно делать при их обнаружении.
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«Регулярно мыть руки, особенно перед едой и после посещения улицы или общественных мест, избегать контактов с инфицированными людьми, воздерживаться от посещения мест большого скопления людей. Дома, в детских садах и школах важно проводить тщательную уборку. Вирус может передаваться через загрязненную воду, поэтому важно пить проверенную или бутилированную воду. Эти меры помогут снизить риск заражения», — пояснил в беседе с «Известиями» Иванов.
До этого сообщалось, что Роспотребнадзор открыл горячую линию по вирусу Коксаки.
«Роспотребнадзор организовал работу горячей линии для консультирования граждан из-за появления в СМИ информации о заболеваниях детей энтеровирусной инфекцией, связанных с их пребыванием на турецких курортах. Информация собирается для оперативного реагирования и ретроспективной оценки ситуации за прошедший месяц», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.
Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о первых симптомах вируса Коксаки и о том, что нужно делать при их обнаружении.
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Мелисса Тимофеева