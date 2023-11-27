Инфекционист Жильцов рассказал о новой простуде с затяжным эффектом

Фото: istockphoto / fizkes
Инфекционист НИКИ Антон Жильцов детства рассказал о новом затяжном ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В России были зафиксированы случаи затяжной простуды до трех месяцев. Основными симптомами были выявлены кашель, боли в животе, расстройство кишечника и повышенное потоотделение.
Стоит отметить, что данная инфекция отличается от обычного гриппа даже симптомами. По словам врача, точно понять что это за болезнь можно будет только с появлением тест-системы.
Кроме этого, данную длительную форму респираторной вирусной инфекции обнаружили ученые Лондона.
Читайте также:
Перечислены 5 симптомов, при появлении которых надо идти к врачу
Врач Абакумов заявил о важности сохранения полезных бактерий в организме
Диетолог перечислила помогающие не заболеть в зимний период супы
« <…> Клинические проявления болезни чем-то напоминают коклюш. Часто в начале заболевания пропадает голос на несколько дней. Температура поднимается не выше 37,5 градусов, но при этом заболевшие чувствуют слабость, вялость, ломоту в суставах и усталость, как будто пробежали марафон. А потом начинается выматывающий кашель, который длится неделями и даже месяцами», - поделился заместителя главврача по медицинской части НИКИ детства, врача-инфекциониста Антон Жильцов.
Кроме этого, данную длительную форму респираторной вирусной инфекции обнаружили ученые Лондона.
Читайте также:
Перечислены 5 симптомов, при появлении которых надо идти к врачу
Врач Абакумов заявил о важности сохранения полезных бактерий в организме
Диетолог перечислила помогающие не заболеть в зимний период супы
Мира Полтева