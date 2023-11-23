Диетолог перечислила помогающие не заболеть в зимний период супы

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В зимний период стоит для укрепления иммунитета обратить внимание на овощные и рыбные супы.
О пользе супов рассказала диетолог Елена Соломатина в беседе с изданием NEWS.RU.
Диетолог объяснила, что сытные супы-пюре, а также супы из овощей, рыбы, грибов положительно влияют на слизистую оболочку и укрепляют иммунитет. Такие супы содержат много полезных минералов и микроэлементов. Зимой они становятся еще полезней из-за сезона простуд. Она также обратила внимание на специи, которые стоит добавить в суп.
«Зимой подойдут супы с добавлением специй — перец, красный перец, имбирь. Специи улучшают кровообращение и облегчают доставку белков иммунной системы в нужные места. Зимой необходимы витамины A, D, цинк, пусть даже в виде бета-каротина, как тыквенный суп», — дала совет Соломатина.
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